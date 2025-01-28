مع اقتراب شهر شعبان يبحث عدد كبير من المواطنين عن موعد الأيام البيض وليلة النصف من شعبان 1446 هـ، 2025، وتزداد تساؤلات المسلمين حول فضل الأيام البيض وليلة النصف من شعبان وحكم صيامها، فهي محطة عظيمة للتقرب إلى الله بالطاعات، وتأتي هذه الأيام ضمن تقويم الشهر الهجري كفرصة متجددة للتزود من العمل الصالح وتهذيب النفس، خصوصًا مع قرب حلول شهر شعبان . وفيما يلي نستعرض معكم موعد الأيام البيض وليلة النصف من شعبان 1446 هـ / 2025 م

فضل شهر شعبان ومنزلته

في إحدى فتاوى دار الإفتاء المصرية، قالت إن شهر شعبان يعتبر من الشهور المفضلة، والتي اختصها الله سبحانه وتعالى وأَوْلَاها من المنزلة بمكان: شهر شعبان؛ فمَيَّزه بمنزلة كريمة، ومكانة عظيمة، فهو الشهر الذي ترفع فيه الأعمال، لذا لابد من اتباع الإكثار من الأعمال الصالحة، ويعتبر صيام الأيام البيض من أفضل الأعمال المستحبة في شهر شعبان.

موعد الأيام البيض وليلة النصف من شعبان 1446 هـ / 2025 م

شهر شعبان 1446 هـ.. ما فضل الصوم والاجتهاد فيه؟

- فقد روى البخاري ومسلم عن عائشة رضي الله عنها قالت: «ما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم استكمل صيام شهر قط إلا رمضان، وما رأيته في شهر أكثر صيامًا منه في شعبان»، وزاد البخاري: «كان يصوم شعبان كله»، ولمسلم: ".........«كان يصوم شعبان إلا قليلًا».

- وعن عائشة رضي الله عنها قالت: «كان أحب الشهور إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يصومه شعبان، ثم يصله برمضان»، رواه أبو داود وهو صحيح.

- وعن أم سلمة رضي الله عنها قالت: «ما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يصوم شهرين متتابعين إلا شعبان ورمضان» «رواه النسائي والترمذي» وقال حديث حسن، وكذلك رواه أبو داود ولفظه: «لم يكن النبي صلى الله عليه وسلم يصوم من السنة شهرًا تاما إلا شعبان كان يصله برمضان»، وصححهما الشيخ الألباني.

أسباب إكثار الرسول من الصيام في شهر شعبان

هناك سببان دعيا رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى كثرة الصيام في شعبان، يتمثلان فيما يلي:

الأول: حديث أسامة بن زيد الذي رواه أحمد والنسائي، أن أسامة قال للنبي صلى الله عليه وسلم: «ولم أرك تصوم في شهر ما تصوم في شعبان؟. قال: «ذاك شهر يغفل الناس عنه بين رجب ورمضان، وهو شهر ترفع فيه الأعمال إلى رب العالمين عز وجل فأحب أن يرفع عملي وأنا صائم».وحسنه الألباني، فقد بين أن من أسباب صومه في هذا الشهر أنه شهر ترفع فيه الأعمال، فأَحَبَّ أن يكون وقت رفع عمله في طاعة لله لعل الله أن يتقبل عمله ويغفر الَلَه.

الثاني: أن شعبان يقع بين شهرين جليلين وهما رجب وهو شهر حرام، ورمضان وهو شهر الصيام، فيهتم الناس بهذين الشهرين ويغفلون عن شعبان، فأحبَّ أن يكثر من ذكر الله وطاعته عند غفلة الناس؛ لأن العبادة وقت الغفلة محبوبة إلى الله؛ كما روى مسلم عن معقل بن يسار رضي الله عنه قال صلى الله عليه وسلم: «العبادة في الهرج كهجرة إليَّ».

الأيام البيض وسبب التسمية؟

الأيام البيض هي الثالث عشر والرابع عشر والخامس عشر من كل شهر هجري، وسميت بهذا الاسم لأن لياليها تضاء بالكامل بفضل اكتمال القمر، مما يضفي جمالًا وروحانية خاصة، ويذكر هذا المشهد البديع بعظمة خلق الله ويدعو للتأمل والتفكر.

موعد الأيام البيض لشهر شعبان 1446 هـ / 2025 م

يوافق شهر شعبان لهذا العام المواعيد التالية للأيام البيض:

الجمعة13 شعبان 1446 هـ – 23 فبراير 2025 م.

السبت 14 شعبان 1446 هـ – 24 فبراير 2025 م.

الأحد 15 شعبان 1446 هـ – 25 فبراير 2025 م.

موعد الأيام البيض وليلة النصف من شعبان 1446 هـ / 2025 م

فضل صيام الأيام البيض وحكمها

صيام الأيام البيض سنة مؤكدة عن النبي صلى الله عليه وسلم، حيث قال: "صيام ثلاثة أيام من كل شهر صيام الدهر كله" [رواه مسلم]، كما ورد عنه قوله: "إن كنتَ صائمًا فعليك بالغُرِّ البيض: ثلاث عشرة، وأربع عشرة، وخمس عشرة" [رواه الترمذي].

صيام هذه الأيام يعادل صيام الدهر، وهو تدريب عملي على الصبر والطاعة، ويستحب الإكثار من العبادة في شهر شعبان تحديدًا، فقد قال النبي: "ذاك شهر يغفل الناس عنه بين رجب ورمضان.. وترفع فيه الأعمال إلى الله، وأحب أن يُرفع عملي وأنا صائم" [رواه النسائي].

الحكمة من صيام الأيام البيض

اتباع سنة النبي: اقتداء بسنته صلى الله عليه وسلم التي تحمل الخير والبركة.

التحضير لرمضان: يُهيئ المسلم نفسيًا وروحيًا لاستقبال شهر الصيام.

تكفير الذنوب: الصيام عبادة تُطهر النفس وتُكفّر الخطايا.

تعزيز الإيمان: يزيد الصيام القرب من الله ويُظهر الإخلاص في الطاعة.

فوائد صيام الأيام البيض

روحانية خاصة: يرفع الصيام من مستوى الخشوع والتقرب إلى الله.

صحة الجسد: يُساعد الصيام في التخلص من السموم وتحسين وظائف الجسم.

تدريب على الصيام: يُجهز النفس والجسد للصيام المتواصل في رمضان.

الأعمال المستحبة في الأيام البيض

للاستفادة الكاملة من هذه الأيام المباركة، يستحب للمسلمين القيام بالأعمال التالية:

الصيام: الالتزام بصيام الأيام الثلاثة لتحصيل أجر صيام الدهر. الذكر والاستغفار: الإكثار من الدعاء وطلب المغفرة. قراءة القرآن: تخصيص وقت للتلاوة والتدبر. إخراج الصدقات: تعزيز التكافل الاجتماعي ومساعدة المحتاجين. قيام الليل: أداء صلاة القيام في هذه الليالي المضيئة.

ليلة النصف من شهر شعبان 1446هـ

ليلة النصف من شعبان 1446هـ هي ليلة مباركة يحظى فيها المسلمون بفرصة عظيمة للتوبة والاستغفار والتقرب إلى الله تعالى. وهي ليلة يتجدد فيها الأمل في مغفرة الذنوب ورفع الدرجات.

كيف نستقبل ليلة النصف من شعبان؟

ليلة النصف من شعبان فرصة عظيمة للتوبة والاستغفار والتقرب إلى الله تعالى فاغتنمها عزيزي القارئ ولتجعل منها بداية جديدة في حياتك بحسن الاستقبال على التحو الاتي:

الاستعداد المبكر

ابدأ الاستعداد لهذه الليلة المباركة من خلال زيادة العبادات في الأيام التي تسبقها والتوبة والاستغفار.

الصلاة والقيام

خصص وقتًا طويلًا للصلاة والقيام في هذه الليلة المباركة، وقراءة القرآن الكريم.

الذكر والدعاء

اكثر من ذكر الله تعالى والدعاء، خاصة الدعاء العام للعباد والمؤمنين.

الإكثار من الصدقات

توزيع الصدقات والأطعمة على الفقراء والمساكين عمل صالح يجلب البركة في هذه الليلة.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.