كواليس أولي جلسات محاكمة أحمد ياسر المحمدي بتهمة اغتصاب فتاة.. أسرة اللاعب تنفعل علي الحضور.. والدفاع يوجه طلبا لهيئة المحكمة

قررت محكمة جنايات القاهرة برئاسة المستشار وائل زهران وعضوية المستشارين محمود رشدان وعبد الله سلام، تاجيل محاكمة أحمد ياسر المحمدي، لاعب كرة القدم بنادي الريان القطري، وشقيق نجم الزمالك السابق حسين ياسر المحمدي، في اتهامه باغتصاب فتاة في دولة قطر إلي ٢ اكتوبر

أسرة لاعب الكرة تواسيه خلال المحاكمة

وحضرت أسرة اللاعب أحمد ياسر المحمدي، المتهم بالتعدي على فتاة أجنبية بدولة قطر لمحكمة جنايات عابدين لمساندته والوقوف بجواره.

قالت خالة اللاعب أحمد ياسر المحمدي أثناء حضورها لجلسة محاكمة اللاعب، بعد قيام الصحفيين بتصوير اللاعب داخل قفص الاتهام قائلة: "كفاية بقي فضايح حرام عليكم".

وذكرت خالة اللاعب: "الفتاة الأجنبية وموضوع التعدي وهتك عرض الفتيات عادي في دول الخارج، مؤكدة أن الواقعة أكثر من 3 سنوات والفتاة راحت له البيت بمزاجها".

عقد الجلسة في المداولة

وخلال جلسة المحاكمة، طالب محمد أبو شقة المحامى، دفاع أحمد ياسر المحمدى، لاعب كرة القدم بنادي الريان القطرى، وشقيق نجم الزمالك السابق حسين ياسر المحمدى بتهمة التعدى على فتاة أجنبية فى دولة قطر، عقد الجلسة داخل غرفة المداولة، وليست بشكل علنى نظرا لحساسية القضية.

ووافقت هيئة المحكمة علي طلب دفاع وقررت عقد الجلسة في المداولة.

تفاصيل إحالة المتهم للمحاكمة الجنائية

كانت نيابة وسط القاهرة الكلية، قررت إحالة اللاعب أحمد ياسر المحمدي لاعب كرة القدم في دولة قطر، وشقيق اللاعب حسين ياسر المحمدي، نجم نادي الزمالك السابق للمحاكمة الجنائية، بتهمة التعدي على فتاة في دولة قطر.

وكشف التحقيقات، عن أن اللاعب متهم في قضية التعدي على فتاة في دولة قطر، وعقب تقديم بلاغ من الفتاة تم التحقيق معه بواسطة جهات التحقيق التي أخلت سبيله حتى يتم توقيع الكشف الطبي عليها، وبيان صحة أقوالها والاتهام الموجه من عدمه.

وأشارت التحقيقات، إلى أن المتهم بمجرد صدور القرار عاد إلى مصر فخاطبت جهات التحقيق الإنتربول الدولي، للقبض عليه واستكمال التحقيقات وتم القبض عليه في شرم الشيخ، والتحفظ عليه بقسم عابدين، وتحرر المحضر في قسم عابدين.

وقال اللاعب خلال التحقيقات، إنه على علاقة بالفتاة التي تقدمت بالبلاغ، وإنه لم يغتصبها جنسيا ولكن الأمر تم برضاها وعقب الاتفاق معها، على عكس أقوال الفتاة التي اتهمته باستدراجها إلى شقته والتعدي عليها.