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رياضة

الأهلي يعود للتدريبات الجماعية اليوم استعدادًا لمواجهة مودرن سبورت

مران الاهلي
مران الاهلي

يعود الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي للتدريبات الجماعية في الثالثة عصر اليوم بملعب مختار التتش بالجزيرة استعدادًا لمواجهة مودرن سبورت يوم الأحد المقبل بالجولة الحادية عشر لبطولة الدوري العام بعد الراحة التي حصل عليها الفريق لمدة 48  ساعة. 

ويسعى الأهلي لتحقيق الفوز على مودرن للعودة للانتصارات بعد التعادل مع بيراميدز بهدفين لكل فريق الأسبوع الماضي لمواصلة المنافسة مع الزمالك وبيراميدز على صدارة جدول الدوري العام.

ومن المنتظر أن تشهد تدريبات الأهلي مشاركة الثلاثي الجديد السلوفيني جراديشيار والثنائي المصري أحمد العش وأحمد رضا المنتقلان للقلعة الحمراء من صفوف زد وبتروجيت. 

ويغيب عن مران الأهلي الجماعي مجموعة اللاعبين المصابين وسام أبو علي وخالد عبد الفتاح وطاهر محمد طاهر وياسر ابراهيم وكريم فؤاد. 

يقيم النادي الأهلي احتفالية كبرى في معبد حتشبسوت بمدينة الأقصر خلال شهر فبراير المقبل  للإعلان عن وضع حجر الأساس لاستاد النادي الجديد وانطلاق بنائه وذلك بالتزامن مع وجود كأس العالم للأندية في القاهرة.

ومن المقرر أن يتواجد كأس العالم للأندية في مصر خلال شهر فبراير المقبل لزيارة النادي الأهلي وذلك في إطار جولته الترويجية لكل الأندية المشاركة في البطولة، المقرر لها أن تقام في الولايات المتحدة الأمريكية

ويشارك النادي الأهلي في بطولة كأس العالم للأندية بشكلها الجديد في يونيو المقبل بالولايات المتحدة الأمريكية، بصفته بطل دوري أبطال أفريقيا.   

ويتواجد النادي الأهلي في المجموعة الأولى والتي تضم كلًّا من: بالميراس البرازيلي، بورتو البرتغالي، الأهلي المصري، إنتر ميامي الأمريكي.

مواعيد مباريات الأهلي في كأس العالم للأندية

الجولة الأولى: الأهلي وإنتر ميامي يوم 14 يونيو، الساعة 8 مساءً بالتوقيت المحلي «4 فجرًا يوم 15 يونيو بتوقيت القاهرة»، على أرضية ستاد هارد روك في ميامي.

الجولة الثانية: الأهلي وبالميراس يوم 19 يونيو، الساعة 12 ظهرًا بالتوقيت المحلي «8 مساءً يوم 19 يونيو بتوقيت القاهرة»، على أرضية ملعب ميت لايف في نيويورك.

الجولة الثالثة: الأهلي وبورتو يوم 23 يونيو، الساعة 9 مساءً بالتوقيت المحلي «5 فجرًا يوم 24 يونيو بتوقيت القاهرة»، على أرضية ملعب ميت لايف في نيويورك.

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الأهلي مودرن سبورت الدوري المصري بيراميدز الزمالك

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