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خارج الحدود

تم صياغته لنظام الأسد، أبرز المعلومات عن دستور سوريا بعد إلغاء العمل به اليوم

سوريا، فيتو
سوريا، فيتو

أعلن المتحدث باسم إدارة العمليات العسكرية في سوريا، العقيد حسن عبد الغني، اليوم الأربعاء، إلغاء العمل بدستور سنة 2012، ووقف العمل بجميع القوانين الاستثنائية، بحسب وسائل إعلام رسمية.

الإدارة السورية تلغي العمل بدستور 2012
 

ودستور 2012 في سوريا هو الدستور الذي تم تبنيه عبر استفتاء عام جرى في 26 فبراير 2012، خلال ذروة الأزمة السورية.

 أبرز ملامح ذلك الدستور


ومن أبرز ملامح ذلك الدستور؛ هو إلغاء النص الذي كان يمنح حزب البعث دورًا قياديًا في الدولة والمجتمع، كما حُددت فيه مدة الولاية الرئاسية بسبع سنوات قابلة للتجديد مرة واحدة فقط، لكن مادة انتقالية سمحت لبشار الأسد بالترشح مجددًا دون احتساب فتراته السابقة.

ومنح الدستور صلاحيات واسعة للرئيس، وأبقى النظام القضائي تحت سيطرة السلطة التنفيذية، رغم النص على استقلال القضاء.


من جهة أخرى، أعلن عبد الغني حل حزب البعث العربي الاشتراكي وأحزاب الجبهة الوطنية التقدمية وما يتبع لها من منظمات ومؤسسات ولجان، وجميع الأجهزة الأمنية التابعة لنظام الأسد بفروعها وتسمياتها المختلفة وجميع الميليشيات التي أنشأها.

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