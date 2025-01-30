الخميس 30 يناير 2025
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محافظات

إعادة فتح ميناء العريش البحري بعد تحسن الأحوال الجوية

ميناء العريش البحري
ميناء العريش البحري

أعلنت إدارة ميناء العريش البحري بمحافظة شمال سيناء فتح الميناء أمام حركة دخول وخروج السفن بعد تحسن الأحوال الجوية وهدوء الرياح.

إعادة فتح ميناء العريش البحري بعد تحسن الأحوال الجوية 

وكانت شهدت محافظة شمال سيناء حالة من عدم الاستقرار في حالة الطقس، حيث شهدت مساء أمس نشاط للرياح أدت إلى ارتفاع أمواج البحر المتوسط واضطراب داخل البحر.

وكانت حذرت هيئة الأرصاد الجوية من تكون شبورة مائية صباحًا قد تكون كثيفة على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية على مناطق من السواحل الشمالية والوجه البحري ومدن القناة ووسط سيناء وشمال الصعيد والقاهرة الكبرى.

أعلنت هيئة الأرصاد الجوية، حالة الطقس اليوم، حيث يسود طقس معتدل على  القاهرة الكبرى وشمال الصعيد على السواحل الشمالية، مائل للدفء على جنوب البلاد، شديد البرودة ليلا وفى الصباح الباكر  على أغلب الأنحاء.

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ومن المتوقع أن يسود طقس معتدل نهارا على القاهرة الكبرى الوجه البحرى وشمال الصعيد ومعتدل على السواحل الشمالية ومائل للدفء على جنوب سيناء وجنوب الصعيد.

كما توقعت هيئة الأرصاد الجوية أن يسود طقس شديد البرودة ليلًا وفى الصباح الباكر على شمال البلاد وعلى جنوب الصعيد وجنوب سيناء وأغلب الأنحاء ويتكون الصقيع على وسط سيناء.

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