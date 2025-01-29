الأربعاء 29 يناير 2025
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رياضة

مواجهات الدور نصف النهائي في بطولة العالم لكرة اليد

منتخب فرنسا لكرة
منتخب فرنسا لكرة اليد، فيتو

بطولة العالم لكرة اليد، اكتمل المربع الذهبي للنسخة الـ29 من بطولة العالم لكرة اليد المقامة حاليًّا في كرواتيا والدنمارك والنرويج، وتستمر حتى يوم 2 فبراير المقبل.

ووصلت منتخبات، كرواتيا وفرنسا والدنمارك والبرتغال إلى الدور قبل النهائي، بعد التفوق على منتخبات المجر ومصر والبرازيل وألمانيا على الترتيب في الدور ربع النهائي.

وتأتي مواجهات الدور قبل النهائي كالتالي:

كرواتيا × فرنسا - 10 مساء | الخميس 30 يناير

الدنمارك × البرتغال - 10 مساء | الجمعة 31 يناير

 

منتخب مصر يودع بطولة العالم

وخسر المنتخب الوطني لكرة اليد بقيادة المدير الفني الإسباني خوان كارلوس باستور، أمام نظيره منتخب فرنسا بنتيجة (33-34) في المباراة التي جمعت بينهما الثلاثاء ضمن منافسات الدور ربع النهائي من بطولة العالم، المقامة حاليًّا في كرواتيا والدنمارك والنرويج.

وكان الشوط الأول قد انتهى بتقدم منتخب فرنسا على منتخب مصر بنتيجة (18-14).

بهذه النتيجة يودع المنتخب الوطني منافسات بطولة العالم من الدور ربع النهائي، فيما يتأهل المنتخب الفرنسي للدور قبل النهائي.

 

تاريخ مواجهات مصر وفرنسا في بطولة العالم

ويمتلك منتخب مصر سجلًا كبيرًا في مواجهاته مع منتخب فرنسا ببطولات العالم، حيث التقيا المنتخبين في 6 مناسبات سابقة، انتهت جميعها بفوز المنتخب الفرنسي، وجاءت النتائج كالتالي:

السويد 1993
مصر (16) – (19) فرنسا | الدور الرئيسي

اليابان 1997
مصر (19) – (22) فرنسا | الدور ربع النهائي

مصر 1999
مصر (22) – (27) فرنسا | دور تحديد المراكز

فرنسا 2001
مصر (21) – (24) فرنسا | الدور نصف النهائي

السويد 2011
مصر (19) – (28) فرنسا | دور المجموعات

قطر 2015
مصر (24) – (28) فرنسا | دور المجموعات

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بطولة العالم لكرة اليد كرواتيا فرنسا ألمانيا الدنمارك

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