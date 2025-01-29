ليفربول يرفض عروض الدوري السعودي لضم مهاجمه

رفض نادي ليفربول عرضين من الدوري السعودي للمحترفين للتعاقد مع أحد اللاعبين البارزين في صفوف الريدز.

وكتب فابريزيو رومانو، خبير الميركاتو، على حسابه بشبكة "إكس": "رفض نادي ليفربول عرضين من الدوري السعودي لضم المهاجم الأوروجوائي داروين نونيز، واللاعب لن يرحل في يناير الجاري".

ويرتبط داروين نونيز بعقد مع ليفربول حتى صيف 2028.



وقالت تقارير سابقة إن جورجي جيسوس، المدير الفني للهلال، ومدرب بنفيكا السابق، يتطلع للعمل مرة أخرى مع نونيز، الذي قدم مستويات رائعة تحت قيادته رفقة الفريق البرتغالي.

وخلال الموسم الجاري، شارك داروين نونيز في 29 مباراة بمختلف المسابقات، سجل خلالها 6 أهداف وقدم 4 تمريرات حاسمة.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.