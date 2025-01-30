مراكز صادمة، 6 فرق ضلوا الطريق في دوري أبطال أوروبا

دوري أبطال أوروبا، اختتمت منافسات الجولة الثامنة والأخيرة من الدور الرئيسي لبطولة دوري أبطال أوروبا للموسم الحالي 2024/2025.

وتأهلت المراكز الثمانية الأولى للمشاركة مباشرة في الدور ثمن النهائي، فيما يخوض أصحاب المراكز من الـ9 وحتى الـ24 ملحق تصفيات من أجل تأهل 8 منهم إلى الدور ثمن النهائي.

6 فرق ضلوا الطريق في الدور الرئيسي

وشهد ترتيب الفرق، وجود 6 فرق في مراكز لا تليق بتاريخهم الكبير، بعد أن ضلوا طريقهم في منافسات الدور الرئيسي.

وتواجد في القائمة، الملكي ريال مدريد الذي احتل المركز الـ11 بعد ختام الدور الرئيسي بـ15 نقطة من 8 مباريات، فاز في 5 لقاءات فقط وتلقى الخسارة في ثلاثة.

وفي المركز الـ12 جاء العملاق البافاري بايرن ميونخ بنفس الرصيد من النقاط، حيث حقق الفوز أيضًا في 5 مباريات وخسر في 3 مواجهات.

وحل ميلان الإيطالي في المركز الـ13 بـ15 نقطة أيضا، ويمتلك نفس المسيرة بالفوز في 5 مباريات والخسارة في 3 مواجهات.

أما باريس سان جيرمان الفرنسي فحل في المركز الـ15 في الترتيب العام بـ13 نقطة، من الفوز في 4 مواجهات والتعادل في مباراة وحيدة، والخسارة في 3 مواجهات.

وفي المركز الـ20 جاء يوفنتوس الإيطالي بـ12 نقطة، من الفوز في 3 مباريات والتعادل في 3 مواجهات والخسارة في مباراتين.

وكانت المفاجأة غير المتوقعة بتراجع مانشستر سيتي إلى المركز 22 بـ11 نقطة فقط، من الفوز في 3 مباريات والتعادل في مواجهتين والخسارة في 3 لقاءات.

وضمت قائمة الفرق المقرر أن تخوض ملحق التصفيات كلًّا من:

9- أتالانتا

10- بروسيا دورتموند

11- ريال مدريد

12- بايرن ميونخ

13- ميلان

14- أيندهوفن

15- باريس سان جيرمان

16- بنفيكا

17- موناكو

18- بريست

19- فينورد

20- يوفنتوس

21- سيلتك

22- مانشستر سيتي

23- سبورتنج لشبونة

24- كلوب بروج

وتأهلت 8 فرق مباشرة للمشاركة في الدور ثمن النهائي من بطولة دوري أبطال أوروبا للموسم الحالي 2024/2025، وذلك بعد ختام جولات الدور الرئيسي.

ووصلت إلى الدور ثمن النهائي كل من، ليفربول وبرشلونة وأرسنال وإنتر ميلان وأتلتيكو مدريد وبايرن ليفركوزن وليل وأستون فيلا.

فيما يخوض أصحاب المراكز من الـ9 وحتى الـ24 ملحق تصفيات من أجل تأهل 8 منهم إلى الدور ثمن النهائي.

وأقيمت اليوم 18 مباراة في الجولة الثامنة والأخيرة من الدور الرئيسي لدوري أبطال أوروبا.

نظام دوري أبطال أوروبا الجديد

وتشهد النسخة الجارية من بطولة دوري أبطال أوروبا، نظامًا جديدًا استحدثه الاتحاد الأوروبي لكرة القدم "يويفا"، بمشاركة 36 فريقًا للمرة الأولى، بدلًا من 32 فريقًا، مقسمة إلى 4 تصنيفات.

ويشمل النظام الجديد، إقامة دورى بدلًا من المجموعات، بحيث يخوض كل فريق 8 مباريات، مقسمة إلى 4 مباريات على أرضه و4 خارج أرضه.

ويتأهل أصحاب المراكز من الأول للثامن مباشرة للدور الثاني، على أن يلعب أصحاب المراكز من 9 إلى 24 ملحقًا ذهابًا وإيابًا لتحديد 8 فرق تشارك بالدور الثاني.



بينما ستودع باقي الفرق البطولة بشكل نهائي، ولن ينتقل أي فريق للدوري الأوروبي، مثل ما كان يحدث فى النظام القديم.

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