الرئيس الفلسطيني في برقية إلى السيسي: شكرا على موقفكم التاريخي تجاه قضيتنا

أعرب الرئيس الفلسطينى محمود عباس أبو مازن، اليوم، عن بالغ التقدير لموقف الرئيس عبد الفتاح السيسي الثابت الذي أعاد فيه التأكيد على رفض مصر تهجير شعبنا من قطاع غزة.

محمود عباس يبعث برقية شكر إلى السيسي

​​ وقال عباس، في برقية بعثها إلى السيسي بهذا الخصوص، "إننا نعرب عن بالغ تقديرنا لموقف مصر الثابت الذي قمتم اليوم بإعادة التأكيد عليه، وهو تجديد الرفض لتهجير شعبنا من قطاع غزة، ورفض الظلم على الشعب الفلسطيني، وتجديد موقف مصر التاريخي الداعم للقضية الفلسطينية والذي لا يمكن أبدًا التنازل عنه بأي شكلٍ من الأشكال، إن هذه الكلمات لها وقعها وأثرها الكبيرين على أبناء شعبنا، وهو الموقف المتوافق مع القانون الدولي، والذي يصر عليه شعبنا، ويتمسك بالبقاء على أرض فلسطين والصمود فيها، ومكافحة أي محاولة لاقتلاع شعبنا من أرضه إلى أي بلد آخر".

عباس يثمن دور مصر في دعم حقوق الشعب الفلسطيني

وأضاف محمود عباس أبو مازن: "نثمن كذلك، تأكيد دعم مصر بقيادتكم للحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني ونيل حريته واستقلاله، بإنهاء الاحتلال وتحقيق السلام المستند لقرارات الشرعية الدولية، ولتنعم دول وشعوب منطقتنا بالأمن والاستقرار، وهو ما نسعى بكل السبل لتحقيقه، مع التأكيد بأن الأولوية الآن لتثبيت وقف إطلاق النار وتوفير المساعدات وبدء استلام السلطة الفلسطينية إدارة معبر رفح، تمهيدا لتولي دولة فلسطين لمهامها في قطاع غزة، كونه جزءا لا يتجزأ من أرض دولة فلسطين".

وتمنى عباس للرئيس السيسي الصحة والسعادة، ولمصر وحكومتها الرشيدة وشعبها الشقيق، المزيد من التقدم والازدهار.

تأكيد السيسي على رفض تهجير الفلسطينيين

وأشار الرئيس السيسى، فى وقت سابق اليوم، إلى أن هناك ثوابت للموقف المصري التاريخي، بالنسبة للقضية الفلسطينية، وأنه لا يمكن أبدا، أن يتم الحياد أو التنازل، بأى شكل كان، عن تلك الثوابت.. وعندما أشير للثوابت، فإننى أعنى بذلك الأسس الجوهرية التى يقوم عليها الموقف.. والتى تشمل بالقطع، إنشاء الدولة الفلسطينية، والحفاظ على مقومات تلك الدولة، وبالأخص.. شعبها وإقليمها.

وتابع بشأن ما يتردد، حول موضوع تهجير الفلسطينيين، أود أن أطمئن الشعب المصرى: "بأنه لا يمكن أبدا التساهل، أو السماح بالمساس بالأمن القومي المصري"، وأطمئنكم بأننا عازمون على العمل مع الرئيس الأمريكى دونالد ترامب، وهو يرغب فى تحقيق السلام، للتوصل إلى السلام المنشود القائم على حل الدولتين، ونرى أن الرئيس "ترامب"، قادر على تحقيق ذلك الغرض، الذي طال انتظاره بإحلال السلام العادل الدائم، فى منطقة الشرق الأوسط.

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