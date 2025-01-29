أتليتكو مدريد يكتسح سالزبورج برباعية في دوري ابطال أوروبا(صور)

فاز فريق أتليتكو مدريد علي منافسه سالزبورج بنتيجة 4-1 في المباراة التي اقيمت بينهم علي ملعب ريد بول أرينا في الجولة الثامنة والأخيرة لبطولة دوري أبطال أوروبا.

وافتتح جوليانو سيميوني التسجيل لفريق أتليتكو مدريد في الدقيقة الخامسة، ثم أضاف انطوان جريزمان الهدف الثاني والثالث بالدقيقة 13 و1+45.

وفي الشوط الثاني سجل يورينتي هدف اتليتكو الرابع في الدقيقة 63، بينما سجل داغيم هدف سالزبورج الوحيد في الدقيقة 1+90.

تشكيل أتلتيكو مدريد ضد سالزبورج

وجاء تشكيل أتلتيكو مدريد كتالي:

حراسة المرمى: أوبلاك.

خط الدفاع: أزبيليكويتا، لينجت، لو نورماند، دى بول.

خط الوسط: يورينتي، كوكي، لينو.

خط الهجوم: جريزمان، موراتا.

موعد قرعة ملحق دور الـ16 من دوري أبطال أوروبا



وتقام قرعة ملحق دور الـ16 من دوري أبطال أوروبا يوم الجمعة المقبل، على أن تقام مراسم قرعة دور الـ16 وربع النهائي ونصف النهائي يوم 21 فبراير القادم.

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