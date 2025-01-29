دوري أبطال أوروبا، أتليتكو مدريد يتقدم على سالزبورج بثلاثية في الشوط الأول

يتقدم فريق أتليتكو مدريد علي منافسه سالزبورج بثلاثة أهداف مقابل لاشيئ في الشوط الأول من المباراة التي تقام بينهم الأن علي ملعب ريد بول أرينا في الجولة الثامنة والأخيرة لبطولة دوري أبطال أوروبا.

وافتتح جوليانو سيميوني التسجيل لفريق أتليتكو مدريد في الدقيقة الخامسة، ثم أضاف انطوان جريزمان الهدف الثاني والثالث بالدقيقة 13 و1+45.

تشكيل أتلتيكو مدريد ضد سالزبورج

وجاء تشكيل أتلتيكو مدريد كتالي:

حراسة المرمى: أوبلاك.

خط الدفاع: أزبيليكويتا، لينجت، لو نورماند، دى بول.

خط الوسط: يورينتي، كوكي، لينو.

خط الهجوم: جريزمان، موراتا.

وضمن فريقان فقط تأهلهما المباشر إلى منافسات دور الـ16 من دوري الأبطال، وهما ليفربول الإنجليزي وبرشلونة الإسباني قبل الجولة الثامنة والأخيرة.



ويتواجد الـ 36 فريقا في مجموعة واحدة، حيث يتأهل أصحاب المراكز الثمانية الأولى إلى دور الـ16، بشكل مباشر، بينما ستتنافس الفرق التي تحتل من المركز التاسع إلى 24، حيث سيخوضون مباراتين فاصلتين مرحلة خروج المغلوب للتأهل إلى الدور المقبل، في حين أن الفرق التي تحتل المركز الخامس والعشرين وفيما بعد، ستودع المنافسة دون الوصول إلى الدوري الأوروبي.



كما ضمن 16 فريقًا التواجد على الأقل في الملحق المؤهل إلى دور الـ16، ويستطيع عدد منهم حسم التأهل مباشرة خلال مباريات اليوم، وهم: آرسنال، أستون فيلا، أتالانتا، أتلتيكو مدريد، بايرن ميونخ، بريست، سيلتيك، بوروسيا دورتموند وفينورد، إنتر ميلان، يوفنتوس، باير ليفركوزن، ليل، ميلان، موناكو وريال مدريد.

وهناك بعض الفرق الكبرى التي لم تحسم حتى الآن موقفها من البقاء في دوري أبطال أوروبا من عدمه، مثل مانشستر سيتي وباريس سان جيرمان.

بينما غادر 9 فرق بطولة دوري أبطال أوروبا، دون أمل التواجد في الملحق، حسب موقع يويفا، وهم: بولونيا، النجم الأحمر، جيرونا، لايبزيج، سالزبورج، سلوفان براتيسلافا، سبارتا براج، شتورم جراتس ويونج بويز.

موعد قرعة ملحق دور الـ16 من دوري أبطال أوروبا



وتقام قرعة ملحق دور الـ16 من دوري أبطال أوروبا يوم الجمعة المقبل، على أن تقام مراسم قرعة دور الـ16 وربع النهائي ونصف النهائي يوم 21 فبراير القادم.

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