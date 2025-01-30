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رياضة

سبورتينج لشبونة يتأهل لملحق دوري أبطال أوروبا بالتعادل أمام بولونيا

فريق بولونيا، فيتو
فريق بولونيا، فيتو

تعادل  فريق بولونيا أمام سبورتنج  لشبونة بنتيجة 1-1 في المباراة التي أقيمت  بالجولة الثامنة من منافسات دوري أبطال أوروبا موسم 2024/25 والتي تقام على ملعب خوسيه الفالادي.

وبهذا التعادل تأهل فريق سبورتينج لشبونة لملحق دوري أبطال أوروبا.

وتقدم لفريق بولونيا توماسو بوبيجا في الدقيقة 21.

 

 

 

وأحرز هدف سبورتنج لشبونة كونراد هاردر في الدقيقة بالدقيقة 77.

 

تشكيل سبورتنج لشبونة

تشكيل بولونيا

 

يحتل سبورتنج لشبونة المركز الثالث والعشرين برصيد 11 نقطة، حيث خاض 8 مباريات فاز في 3 مباريات وتعادل في مباراة واحدة وخسر في 3 مباريات، بينما يحتل بولونيا المركز الثامن والعشرين برصيد 5 نقطة، حيث لعب 7 مباريات فاز في مباراة واحدة وتعادل في مباراتين وخسر في 4 مباريات.

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