الشرطة الألمانية تعتقل 59 مشجعا لباريس سان جيرمان قبل مواجهة شتوتجارت

دوري أبطال أوروبا، كشفت تقارير صحفية أن الشرطة الألمانية ألقت القبض على 59 من مشجعي باريس سان جيرمان الفرنسي، قبل مباراة الفريق بدوري أبطال أوروبا أمام شتوتجارت، التي تقام اليوم الأربعاء.

ووفقا للشرطة، كانت هناك أدلة تشير إلى أن تلك المجموعة كانت تخطط للاشتباك مع أخرى تابعة لشتوتجارت خارج الملعب.

وذكرت الشرطة أن المشجعين الفرنسيين سافروا إلى شتوتجارت بدون تذكرة لحضور المباراة، وكانوا يحملون أشياء لتغطية وجوههم بها.

ووفقا للشرطة، ستظل الجماهير في الحبس حتى صباح غد الخميس.

وقال كارستين هوفلر، نائب رئيس الشرطة: "أي شخص يأتي إلى شتوتجارت لارتكاب جرائم عنف خارج الملعب سيتم إخراجه من اللعبة".

وجرى حظر 47 مشجعا من شتوتجارت، الذين زعم أنهم حاولوا الاشتباك مع المشجعين الزائرين، من دخول وسط المدينة ومنطقة باد كانشتات، حيث يقع ملعب شتوتجارت. وكان بعضهم يحمل أسلحة.

وحاولت جماهير شتوتجارت وسانت إيتيان أمس الثلاثاء الاشتباك مع مثيري الشغب من مشجعي باريس سان جيرمان، لكن الشرطة اعترضتهم في محطات القطارات والفنادق.

وضمن فريقان فقط تأهلهما المباشر إلى منافسات دور الـ16 من دوري الأبطال، وهما ليفربول الإنجليزي وبرشلونة الإسباني قبل الجولة الثامنة والأخيرة.



ويتواجد الـ 36 فريقا في مجموعة واحدة، حيث يتأهل أصحاب المراكز الثمانية الأولى إلى دور الـ16، بشكل مباشر، بينما ستتنافس الفرق التي تحتل من المركز التاسع إلى 24، حيث سيخوضون مباراتين فاصلتين مرحلة خروج المغلوب للتأهل إلى الدور المقبل، في حين أن الفرق التي تحتل المركز الخامس والعشرين وفيما بعد، ستودع المنافسة دون الوصول إلى الدوري الأوروبي.





كما ضمن 16 فريقًا التواجد على الأقل في الملحق المؤهل إلى دور الـ16، ويستطيع عدد منهم حسم التأهل مباشرة خلال مباريات اليوم، وهم: آرسنال، أستون فيلا، أتالانتا، أتلتيكو مدريد، بايرن ميونخ، بريست، سيلتيك، بوروسيا دورتموند وفينورد، إنتر ميلان، يوفنتوس، باير ليفركوزن، ليل، ميلان، موناكو وريال مدريد.

وهناك بعض الفرق الكبرى التي لم تحسم حتى الآن موقفها من البقاء في دوري أبطال أوروبا من عدمه، مثل مانشستر سيتي وباريس سان جيرمان.



بينما غادر 9 فرق بطولة دوري أبطال أوروبا، دون أمل التواجد في الملحق، حسب موقع يويفا، وهم: بولونيا، النجم الأحمر، جيرونا، لايبزيج، سالزبورج، سلوفان براتيسلافا، سبارتا براج، شتورم جراتس ويونج بويز.

وتقام 18 مباراة اليوم الأربعاء في الجولة الثامنة والأخيرة من دوري أبطال أوروبا، في تمام الساعة العاشرة مساءً بتوقيت القاهرة، الحادية عشر بتوقيت السعودية.

مباريات الجولة الثامنة من دوري أبطال أوروبا



آيندهوفن ضد ليفربول.

بايرن ميونخ ضد سلوفان براتيسلافا.

بوروسيا دورتموند ضد شاختار.

باير ليفركوزن ضد سبارتا براج.

جيرونا ضد آرسنال.

برشلونة ضد أتالانتا.

بريست ضد ريال مدريد.

مانشستر سيتي ضد كلوب بروج.

يونج بويز ضد النجم الأحمر.

ليل ضد فينورد.

يوفنتوس ضد بنفيكا.

أستون فيلا ضد سيلتيك.

دينامو زغرب ضد ميلان.

إنتر ميلان ضد موناكو.

شتورم جراتس ضد لايبزيج.

سالزبورج ضد أتلتيكو مدريد.

سبورتينج لشبونة ضد بولونيا.

شتوتجارت ضد باريس سان جيرمان.

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