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حوادث

اليوم، أولى جلسات محاكمة عاطل بتهمة التنقيب عن الآثار في المطرية

محكمة، فيتو
محكمة، فيتو

 تنظر محكمة جنايات القاهرة اليوم الخميس، أولى جلسات محاكمة عاطل متهم بالتنقيب عن الآثار بمنطقة المطرية.

 

التنقيب عن الآثار في المطرية

وأكدت معلومات وتحريات الأجهزة الأمنية بمديرية  أمن القاهرة قيام عاطل - مقيم بدائرة قسم شرطة المطرية ) بالتنقيب عن الآثار بأحد العقارات بدائرة القسم.

وعقب تقنين الإجراءات تم ضبطه حال قيامه بأعمال الحفر والتنقيب عن الآثار بالعقار المشار إليه، وعثر بداخله على (حفرة بعمق 2 متر وعرض 3 أمتار -  أدوات ومعدات التنقيب).
وبمواجهته اعترف بقيامه بأعمال الحفر بقصد التنقيب غير المشروع عن الآثار، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية والعرض على النيابة العامة.
جاء ذلك فى إطار جهود  أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما جرائم الحفر والتنقيب عن الآثار.

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محكمة جنايات القاهرة المطرية أمن القاهرة

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