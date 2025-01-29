دوري أبطال أوروبا، يوفنتوس يتأخر أمام بنفيكا في الشوط الأول

دوري أبطال أوروبا، تأخر فريق يوفنتوس الإيطالي بهدف نظيف أمام ضيفه بنفيكا في الشوط الأول من المباراة المقامة بينهما حاليا ضمن منافسات الدور الأول من دوري أبطال أوروبا للموسم الحالي 2024/2025.

سجل هدف بنفيكا فانجيليس بافليديس في الدقيقة 16 من عمر الشوط الأول.

مباريات الجولة الثامنة من دوري أبطال أوروبا

وتقام حاليا 18 مباراة في الجولة الثامنة والأخيرة من دوري أبطال أوروبا.

آيندهوفن ضد ليفربول.

بايرن ميونخ ضد سلوفان براتيسلافا.

بوروسيا دورتموند ضد شاختار.

باير ليفركوزن ضد سبارتا براج.

جيرونا ضد آرسنال.

برشلونة ضد أتالانتا.

بريست ضد ريال مدريد.

مانشستر سيتي ضد كلوب بروج.

يونج بويز ضد النجم الأحمر.

ليل ضد فينورد.

يوفنتوس ضد بنفيكا.

أستون فيلا ضد سيلتيك.

دينامو زغرب ضد ميلان.

إنتر ميلان ضد موناكو.

شتورم جراتس ضد لايبزيج.

سالزبورج ضد أتلتيكو مدريد.

سبورتينج لشبونة ضد بولونيا.

شتوتجارت ضد باريس سان جيرمان.

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