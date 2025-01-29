دوري أبطال أوروبا، بولونيا يتقدم على سبورتنج لشبونة بهدف في الشوط الأول (فيديو)

تقدم فريق بولونيا بهدف دون رد أمام سبورتنج لشبونة بالشوط الأول في المباراة التي تقام بالجولة الثامنة من منافسات دوري أبطال أوروبا موسم 2024/25 والتي تقام على ملعب خوسيه الفالادي.

وتقدم لفريق بولونيا توماسو بوبيجا في الدقيقة 21.

هدف اول بولونيا ضد سبورتينغ لشبونه pic.twitter.com/OA01MAci0y — الحسين النبريص (@hus20seino) January 29, 2025

تشكيل سبورتنج لشبونة

تشكيل بولونيا

يحتل سبورتنج لشبونة المركز الثالث والعشرين برصيد 10 نقطة، حيث خاض 7 مباريات فاز في 3 مباريات وتعادل في مباراة واحدة وخسر في 3 مباريات، بينما يحتل بولونيا المركز الثامن والعشرين برصيد 5 نقطة، حيث لعب 7 مباريات فاز في مباراة واحدة وتعادل في مباراتين وخسر في 4 مباريات.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.