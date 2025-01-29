تعادل سلبي بين برشلونة وأتالانتا في الشوط الأول

دوري أبطال أوروبا، انتهى الشوط الأول من مباراة برشلونة ضد أتالانتا بالتعادل السلبي بدون أهداف في إطار منافسات الجولة الثامنة والأخيرة من دوري أبطال أوروبا.

تشكيل برشلونة ضد أتالانتا

حارس مرمى: تشيزني

الدفاع: بالدي — ايريك جارسيا — أراوخو — كوندي

الوسط: جافي — دي يونج — بيدري

الهجوم: رافينها — ليفاندوسكي — لامين يامال

موعد مباراة برشلونة وأتالانتا

تنطلق مباراة برشلونة وأتالانتا اليوم في دوري أبطال أوروبا في تمام الساعة 10 مساءً بتوقيت القاهرة، 11 بتوقيت السعودية.

القناة الناقلة لمباراة برشلونة وأتالانتا



تذاع مباراة برشلونة وأتالانتا اليوم في دوري أبطال أوروبا عبر قناة beIN SPORTS 4.



وحسم برشلونة تأهله إلى منافسات دور الـ16 في دوري أبطال أوروبا، بشكل مباشر، حيث يتواجد حاليًا في المركز الثاني برصيد 18 نقطة، ويستطيع برشلونة إنهاء مرحلة الدوري في الصدارة، حال فوزه اليوم ضد أتالانتا، مقابل خسارة ليفربول أمام آيندهوفن.

فيما يحتل أتالانتا المركز السابع برصيد 14 نقطة، حيث ضمن على الأقل التواجد في مرحلة الملحق المؤهل إلى دور الـ16.

ويسدل الستار، مساء اليوم الأربعاء على منافسات مرحلة الدوري من بطولة دوري أبطال أوروبا، في نظامه الجديد.

وتقام 18 مباراة اليوم الأربعاء في الجولة الثامنة والأخيرة من دوري أبطال أوروبا، في تمام الساعة العاشرة مساءً بتوقيت القاهرة، الحادية عشرة بتوقيت السعودية.

مباريات الجولة الثامنة من دوري أبطال أوروبا



آيندهوفن ضد ليفربول.

بايرن ميونخ ضد سلوفان براتيسلافا.

بوروسيا دورتموند ضد شاختار.

باير ليفركوزن ضد سبارتا براج.

جيرونا ضد آرسنال.

برشلونة ضد أتالانتا.

بريست ضد ريال مدريد.

مانشستر سيتي ضد كلوب بروج.

يونج بويز ضد النجم الأحمر.

ليل ضد فينورد.

يوفنتوس ضد بنفيكا.

أستون فيلا ضد سيلتيك.

دينامو زغرب ضد ميلان.

إنتر ميلان ضد موناكو.

شتورم جراتس ضد لايبزيج.

سالزبورج ضد أتلتيكو مدريد.

سبورتينج لشبونة ضد بولونيا.

شتوتجارت ضد باريس سان جيرمان.

جدول ترتيب دوري أبطال أوروبا



1- ليفربول 21 نقطة.

2- برشلونة 18 نقطة.

3- آرسنال 16 نقطة.

4- إنتر ميلان 16 نقطة.

5- أتلتيكو مدريد 15 نقطة.

6- ميلان 15 نقطة.

7- أتالانتا 14 نقطة.

8- باير ليفركوزن 13 نقطة.

9- أستون فيلا 13 نقطة.

10- موناكو 13 نقطة.

11- فينورد 13 نقطة.

12- ليل 13 نقطة.

13- بريست 13 نقطة.

14- بوروسيا دورتموند 12 نقطة.

15- بايرن ميونخ 12 نقطة.

16- ريال مدريد 12 نقطة.

17- يوفنتوس 12 نقطة.

18- سيلتيك 12 نقطة.

19- آيندهوفن 11 نقطة.

20- كلوب بروج 11 نقطة.

21- بنفيكا 10 نقاط.

22- باريس سان جيرمان 10 نقاط.

23- سبورتينج لشبونة 10 نقاط.

24- شتوتجارت 10 نقاط.

25- مانشستر سيتي 8 نقاط.

26- دينامو زغرب 8 نقاط.

27- شاختار 7 نقاط.

28- بولونيا 5 نقاط.

29- سبارتا براج 4 نقاط.

30- لايبزيج 3 نقاط.

31- جيرونا 3 نقاط.

32- النجم الأحمر 3 نقاط.

33- ستورم جراتس 3 نقاط.

34- سالزبورج 3 نقاط.

35- سلوفيان براتيسلافا بدون نقاط.

36- يونج بويز بدون نقاط.

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