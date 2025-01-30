اعترافات المتهمين بتقليد العملات الأجنبية وترويجها في عين شمس

أدلى 3 عناصر إجرامية متهمين بتقليد العملات الأجنبية وترويجها في منطقة عين شمس باعترافات تفصيلية أمام رجال الأمن.

وقال المتهمين، إنهم اتفقوا فيما بينهم بتكوين تشكيل عصابي تخصص نشاطه الإجرامي في تقليد وترويج العملات الأجنبية بقصد النصب والاحتيال على المواطنين والاستيلاء على أموالهم.

وأضاف المتهمين أنهم قاموا بالترويج عن نشاطهم على مواقع التواصل الاجتماعي لاستقطاب ضحايا جدد لهم والنصب عليهم والاستيلاء على أموالهم.

وأشاروا، أن اشتروا أدوات لاستخدامها فى عمليات تقليد العملات الأجنبية، وأنهم طبعوا مبالغ مالية أجنبية مقلدة وروجوها على عملائهم.

وألقى ضباط مباحث الأموال العامة، القبض على تشكيل عصابي لتقليد العملات الأجنبية وترويجها في منطقة عين شمس.





ترويج العملات الأجنبية المقلدة في عين شمس

أكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة قيام (3 عناصر جنائية سبق اتهامهم في عدد من القضايا - مقيمين بدائرة قسم شرطة عين شمس بالقاهرة) بتكوين تشكيل عصابى تخصص نشاطه الإجرامي فى تقليد وترويج العملات الأجنبية بقصد النصب والاحتيال على المواطنين والاستيلاء على أموالهم والترويج لنشاطهم على مواقع التواصل الاجتماعي.



وعقب تقنين الإجراءات بمشاركة قطاع الأمن العام ومديرية أمن القاهرة تم استهدافهم تم ضبطهم وبحوزتهم (مبلغ مالى "عملات أجنبية" مقلدة – الأدوات المستخدمة فى عمليات التزوير – 19 هاتفا محمولا المستخدمين فى نشاطهم - مشغولات ذهبية ومبالغ مالية "من متحصلات نشاطهم") وبمواجهتهم أقروا بنشاطهم الإجرامي.



وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.

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