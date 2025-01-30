الخميس 30 يناير 2025
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رئيس جهاز العاشر من رمضان يتابع تنفيذ الحلول العاجلة لمنظومة الصرف الصحي والصناعي

محطة المياه
محطة المياه

أجرى المهندس علاء عبد اللاه مصطفى، رئيس جهاز تنمية مدينة العاشر من رمضان، جولة تفقدية بمنطقة البرك على طريق مصر-إسماعيلية، لمتابعة تنفيذ الحلول العاجلة لمشروعات الصرف الصحي والصناعي الجاري تنفيذها بالمدينة.

وخلال الجولة، اطلع رئيس الجهاز على مستجدات تنفيذ محطة المعالجة الجديدة، التي تُقام بطاقة إجمالية تبلغ 130 ألف م³/يوم، حيث يجري حاليًا تنفيذ المرحلة الأولى منها بطاقة 65 ألف م³/يوم، بهدف تعزيز كفاءة منظومة الصرف وتحسين مستوى الخدمات المقدمة. 

كما تفقد أعمال تنفيذ خطوط الطرد بأقطار 900 مم و1000 مم، والتي تمثل أحد الحلول العاجلة لاستيعاب التدفقات المتزايدة من المخلفات السائلة الصناعية والصحية، وضمان تشغيل المنظومة بكفاءة عالية.

وأكد المهندس علاء عبد اللاه مصطفى أن هذه المشروعات تأتي في إطار جهود وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية للارتقاء بالبنية التحتية لمدينة العاشر من رمضان، مشددًا على ضرورة الالتزام بالجداول الزمنية المحددة لإنجاز الأعمال وفق أعلى معايير الجودة، بما يسهم في تحقيق التنمية المستدامة وتحسين جودة الحياة للمواطنين والمستثمرين بالمدينة.

وتابع المهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، تقدم أعمال الطرق بمنطقة أحياء بيت الوطن بالامتداد الشرقي بمدينة القاهرة الجديدة، ووحدات المبادرة الرئاسية "سكن لكل المصريين" بالتجمع الثالث بالمدينة.

وشدد وزير الإسكان، على أهمية وضع خُطط محددة وواضحة للانتهاء من مشروعات الطرق الجاري تنفيذها بأحياء بيت الوطن بمدينة القاهرة الجديدة، فضلًا عن سرعة الانتهاء من تنفيذ 5328 وحدة بالمبادرة الرئاسية "سكن لكل المصريين" بالمدينة.

وشملت مشروعات الطرق تنفيذ عِدة أعمال بأحياء بيت الوطن تشمل المحاور الداخلية بالمشروع بالامتداد الشرقي، بجانب تقدم أعمال تنفيذ وتشطيب العمارات وأعمال الطرق وتنسيق الموقع بـ"سكن لكل المصريين" بإجمالي 5328 وحدة بالتجمع الثالث بمدينة القاهرة الجديدة.

وفي جولة تفقدية للمهندس عبدالرءوف الغيطي، رئيس جهاز مدينة القاهرة الجديدة، ومسئولي الجهاز، تم المرور على طريق R6  بالامتداد الشرقي، وأعمال تنفيذ طرق بيت الوطن حيث يجري تنفيذ  طريق ABC الذي يربط بين محور ٢٤ أمام النادي الأهلي بطول (3800 م.ط) بعدد 2 حارة رئيسية، وعدد 2 حارة خدمة على جانبي الطريق ومزود بمسار دراجات في الاتجاهين، وطريق  MR2 داخل بيت الوطن ومنه للطريق الأوسطي، حيث إن الطريق يفصل بين الحي الرابع والحي السادس بالمنطقة.

وتفقد المهندس عبدالرؤوف الغيطى، موقع عمارات المبادرة الرئاسية "سكن لكل المصريين" بالتجمع الثالث، حيث يجري تنفيذ 222 عمارة سكنية بها 5328 وحدة بمساحات تتراوح من (90م2:120م2)، لمتابعة تقدم الأعمال بمختلف البنود، كما تفقد الغيطى محطة صرف امتداد المستثمرين، للتأكد من جاهزيتها والاطمئنان على كفاءة المولدات الكهربائية وتشغيلها فى حالة الطوارئ.

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التنمية المستدامة المبادرة الرئاسية سكن لكل المصريين القاهرة الجديدة جهاز تنمية مدينة العاشر من رمضان
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