الأربعاء 29 يناير 2025
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نائب وزير الإسكان يعقد اجتماعًا لتحديث منظومة أكواد مياه الشرب والصرف الصحي

اجتماع د. سيد إسماعيل
اجتماع د. سيد إسماعيل

عقد الدكتور سيد إسماعيل، نائب وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، الاجتماع الدوري للجنة التنسيقية العليا لوضع الهيكل المؤسسي لأكواد منظومة مياه الشرب والصرف الصحي، وتحديث منظومة أكواد مياه الشرب والصرف الصحى المطلوب تحديثها، بحضور الدكتور محمد مسعود، رئيس مجلس إدارة المركز القومي لبحوث الإسكان والبناء، والدكتور عبد القوي خليفة، وزير مرافق مياه الشرب والصرف الصحي الأسبق، والدكتور محمد حسن مصطفى، رئيس الجهاز التنظيمي لمياه الشرب والصرف الصحي وحماية المستهلك، وأعضاء اللجنة التنظيمية الممثلة في المهندس خالد ضياء الدين، والدكتورة مها الشافعي، والدكتورة صفاء راغب.

ويأتي الاجتماع في إطار التحديث الدائم لاستراتيجية قطاع مياه الشرب والصرف الصحي بما يهدف إلى تحسين الأداء والكفاءة في مجالات أعمال التصميم والتنفيذ والتشغيل وصيانة المرافق ووضع النظم الذكية المبتكرة، وتم استعراض منهجية وآلية العمل لتحديث الكودات الصادرة لمنظومة المياه والتي وصل عددها إلى 21 كودا.  

واستهل الدكتور سيد إسماعيل اللقاء بالترحيب بالحضور والتأكيد على أهمية تحديث منظومة الأكواد الخاصة بمجالات مياه الشرب والصرف الصحي لضمان الحفاظ على العمر الافتراضي للأصول والاستثمارات للمرافق والبنية التحتية، مع ضرورة الاعتماد على التكنولوجيا الحديثة والأنظمة الذكية داخل القطاع.

وأشار الدكتور سيد إسماعيل إلى منهجية وزارة الإسكان في تعزيز دور البحث العلمي لتطوير قطاع المرافق في مصر من أجل التنمية المستدامة وذلك من خلال جهتين رئيسيتين وهما مركز بحوث الإسكان والذي يقوم بإصدار الكودات، وكذلك الجهاز التنظيمي لمياه الشرب بصفته الجهة التنظيمية الرقابية المحايدة.

ومن جانبه أوضح الدكتور محمد مسعود، رئيس مجلس إدارة المركز القومي لبحوث الإسكان والبناء، أن مهام اللجنة التنسيقية تتمثل في وضع الاستراتيجية العامة الخاصة بإعداد أكواد منظومة مياه الشرب والصرف الصحي والتنسيق بين اللجان الخاصة بتلك الأكواد، ومتابعة اللجان الدائمة ووضع الأطر العامة لعملها ومن مهامها أيضا اقتراح الاكواد القائمة المطلوب تحديثها لمنظومة مياه الشرب والصرف الصحي.

واختتم الاجتماع بمجموعة من التوصيات الهامة ومنها الالتزام بسرعة الانتهاء من خطة عمل الكودات المطلوبة طبقًا لأولوية الإصدار في فترة زمنية لا تزيد على سبعة أشهر.

وجدير بالذكر أنه تم تشكيل اللجنة التنسيقية العليا لوضع الهيكل المؤسسي لأكواد منظومة مياه الشرب والصرف الصحي بالقرار الوزاري رقم 10 لسنة 2024،  تحت إشراف الدكتور سيد إسماعيل، وبرئاسة الدكتور، محمد مسعود، رئيس مجلس إدارة المركز القومي لبحوث الإسكان والبناء، وعضوية الدكتور عبدالقوي خليفة، وزير المرافق الأسبق، والدكتور محمد حسن مصطفى، رئيس الجهاز التنظيمي لمياه الشرب والصرف الصحي وحماية المستهلك، وأساتذة كليات الهندسة من الجامعات المصرية والمراكز البحثية، والمركز القومي لبحوث الإسكان والبناء من المتخصصين.

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الاسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية الإسكان والبناء الإسكان الاسكان والمرافق
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