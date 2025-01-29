الأربعاء 29 يناير 2025
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ثقافة وفنون

إقبال ضعيف على شراء أول أعمال دوللي شاهين الروائية بمعرض الكتاب

دوللي شاهين، فيتو
دوللي شاهين، فيتو

شهد الإصدار الروائي الأول للفنانة اللبنانية  دوللي شاهين،  "هودو" إقبالا ضعيفا  داخل أروقة معرض القاهرة الدولي للكتاب.

وكشف مصدر لـ فيتو أن نسبة مبيعات رواية هودو التي تقدمها دوللى شاهين رفقة الكاتب محمد  المخزنجي جاءت ضعيفة للغاية فى أول 6 أيام بمعرض الكتاب، مشيرا إلى إن النسخ الموقعة من الفنانة ذاتها لم تُبَع حتى الآن.

وكشفت "دوللي" تفاصيل روايتها، حيث أكدت أنها استغرقت وقتا طويلا لتنفيذها على أرض الواقع، وتعرضت للكثير من الرعب، من اجل كتابة الكثير من المشاهد المختلفة.

وأكدت "دوللي"، أن حبها للكتابة منذ الطفولة، هو الذي ساعدها، على التفكير في كتابة رواية رعب، وذلك لحبها مشاهدة الأفلام التي تدور أحداثها في إطار رعب تام.

دوللي شاهين في معرض الكتاب 


‎وتعتبر رواية هودو للفنانة دوللي شاهين أولى روايتها، والتي تتناول قصة أسرة في خمسينيات القرن الماضي أصابتها لعنة بسبب قتلهم خادمة كانت قد استخدمت سحرا أسود. 
 
‎وكانت آخر أعمال دوللى شاهين أغنيتي "أنا الحاجة الحلوة"، و"ست البنات" التي طرحتها عبر قناتها الخاصة بموقع يوتيوب
 

معرض الكتاب 2025

وتقام فعاليات الدورة السادسة والخمسين من معرض القاهرة الدولي للكتاب في الفترة من 23 يناير الجاري وحتى 5 فبراير المقبل بمركز مصر للمعارض الدولية بالتجمع الخامس.

وتحل سلطنة عمان ضيف شرف الدورة السادسة والخمسين من المعرض، كما اختارت اللجنة الاستشارية العليا للمعرض الدكتور أحمد مستجير العالم والمفكر الكبير، ليكون شخصية معرض القاهرة الدولي للكتاب هذا العام، فيما تحل الكاتبة فاطمة المعدول شخصية المعرض لكتاب الطفل

 

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أعمال دوللي شاهين الكاتبة فاطمة المعدول القاهرة الدولي للكتاب دوللي شاهين في معرض الكتاب دوللي شاهين
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