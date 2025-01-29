التشكيل الرسمي لمباراة باريس سان جيرمان وشتوتجارت بدوري أبطال أوروبا

أعلن لويس إنريكي، المدير الفني لفريق باريس سان جيرمان، تشكيل فريقه الرسمي، المقرر أن يخوض به مباراة اليوم أمام نظيره شتوتجارت، في دوري أبطال أوروبا.

تشكيل باريس سان جيرمان الرسمي أمام شتوتجارت في دوري الأبطال

في حراسة المرمى: جيانلويجي دوناروما.

خط الدفاع: أشرف حكيمي - ماركينيوس - باخو – لوكاس هيرنانديز.

خط الوسط: جواو نيفيز - فيتينيا – زايري إيمري.

وفي الهجوم: براديلي باركولا – عثمان ديمبلي- ديزيري دوي.

تشكيل شتوتجارت أمام باريس سان جيرمان

ويلتقي فريق باريس سان جيرمان الفرنسي، أمام نظيره شتوتجارت الألماني، على ملعب إم إتش بي أرينا، ضمن منافسات الجولة الثامنة والأخيرة من مجموعات دوري أبطال أوروبا لموسم 2024/2025.

وأنقذ باريس سان جيرمان حظوظه في التأهل إلى دور الـ16 في دوري أبطال أوروبا بالفوز الأخير على مانشستر سيتي بنتيجة 4-2، في الجولة السابعة، قبل الأخيرة، من مرحلة الدوري، لكن يتبقى له خطوة واحدة لحسم الأمر تمامًا.

تأهل العملاق الفرنسي لن يكون مباشرة بالطبع، لأن تواجده ضمن الـ8 الأوائل أصبح مستحيلًا، لكنه يأمل في اللحاق بالفرق الـ16 المتأهلة إلى ملحق مرحلة الدوري وستخوض مواجهة ذهاب إياب بينها لحسم المتأهلين الـ8 الآخرين.

نتيجة التعادل في المباراة تضمن تأهل الفريقين معًا إلى الملحق، فيما تكون خسارة أحدهما أمام الآخر سيزج به إلى مرحلة الحسابات المعقدة.

بطل فرنسا يتواجد في المركز الـ22 فيما يأتي شتوتجارت في الـ24، ويمتلك كل منهما 10 نقاط، وحال تعادلهما سيصلان للنقطة الـ11، ولا يمتلك تلك الفرصة من الفرق الأخرى المتواجدة خارج منطقة التأهل سوى مانشستر سيتي ودينامو زغرب، إذ يمتلك كل منهما 8 نقاط.

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