تعليم الإسكندرية يستقبل وفد الأمم المتحدة بالقاهرة

استقبل الدكتور عربي أبو زيد مدير مديرية التربية والتعليم بمحافظة الإسكندرية، اليوم الأربعاء وفد منظمة الأمم المتحدة بالقاهرة والدكتور إيهاب عبد العزيز مدير مشروعات المياه بيونيسيف مصر ومحمد مصطفى مسئول شرق وشمال الدلتا لمشروعات المياه والدكتور ياسر صابر نائب رئيس مجلس إدارة شركة مياه الشرب بالإسكندرية والدكتور عبدالله طايل مدير إدارة التوعية لمتابعة الحفل الختامي لأنشطة مبادرة صحتهم مستقبلهم عن الفصل الدراسي الأول بمشروع التوعية بترشيد استهلاك المياه والمحافظة عليها بمجمع مدارس مصطفى النجار رسمي لغات مميز بإدارة شرق

يأتي ذلك في ضوء توجيهات الوزير محمد عبد اللطيف وزير التربية والتعليم والتعليم الفني والفريق أحمد خالد حسن سعيد محافظ الإسكندرية بتنظيم ندوات التوعية المستمرة للطلاب والمعلمين لترشيد استهلاك المياه والمحافظة عليها.

وذلك بحضور أميرة جبر مدير عام الشئون التنفيذية وجلال عيد مدير عام الإدارة وناجية فؤاد وكيل الإدارة وإسلام طه مدير إدارة التنمية المستدامة.

وقال مدير المديرية أن المبادرة تأتي في إطار التوأمة والشراكة والتعاون المثمر مع شركة المياه تحت شعار ( صحتهم مستقبلهم)، وذلك في ضوء توجيهات القيادة السياسية بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية ومجلس الوزراء بضرورة رفع الوعي القومي بأهمية ترشيد استهلاك المياه والحفاظ على موارد الدولة الطبيعية ضمن الخطة القومية لترشيد المياه.

وأكّد ( أبوزيد ) أنّ تعليم الإسكندرية يعي كافة أبعاد قضية المياه وينظم العديد من حملات التوعية المستمرة للطلاب والمعلمين في ضوء مسئوليته المجتمعية والتربوية تحت شعار ( كل نقطة بتفرق ) مُشيرًا إلى قيام تعليم الإسكندرية بتركيب قطع المياه الموفرة بعدد كبير من مدارس المحافظة بالتعاون مع شركة المياه ويتم التنسيق لتركيبها بجميع مدارس المحافظة.

وأوضح في سياق متصل أن اللجنة التنسيقية العليا كانت قد قامت بتدريب عدد من مدربي المدربين بالشراكة بين التربية والتعليم والمياه وفق برنامج ( TOT )، كما تم تدريب 400 مستهدف في 200 مدرسة من مدارس الإدارات المستهدفة، على وتم بلورة هذه البرامج التدريبية في صورة أنشطة تربوية هادفة يمارسها الطلاب عن ترشيد المياه والمحافظة عليها.

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