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تشكيل مباراة بايرن ميونخ ضد سلوفان براتيسلافا في دوري أبطال أوروبا

بايرن ميونخ، فيتو
بايرن ميونخ، فيتو

أعلن البلجيكي فينسنت كومباني مدرب فريق بايرن ميونخ، تشكيل فريقه لمواجهة سلوفان براتيسلافا السلوفاكي، على ملعب أليانز أرينا مساء اليوم الأربعاء، في ختام مرحلة الدوري من مسابقة دوري أبطال أوروبا.

وشهد التشكيل تواجد الحارس المخضرم مانويل نوير بعد غيابه عن تدريبات بايرن ميونخ يومي الإثنين والثلاثاء، بينما تواجد جمال موسيالا على الدكة.

 

تشكيل بايرن ميونخ ضد سلوفان براتيسلافا 

مانويل نوير- كيم- جوشوا كيميتش- هاري كين- ليروس ساني- أوليسيه- بوي- توماس مولر- تيل- ستانيسيتش- بافلوفيتش.

تشكيل سلوفان براتيسلافا أمام بايرن ميونخ 

تاكاك- كاشيا- فيمر- بارسيجيان- باريتش- ستريليك- ماركيلي- زوبيرو- بلاكمان- سزوكي- سافيديس.

ترتيب بايرن ميونخ وسلوفان براتيسلافا في دوري أبطال أوروبا 

ويحتل بايرن ميونخ المركز 15 برصيد 12 نقطة، بينما يتواجد سلوفان براتيسلافا في المركز 35 دون رصيد من النقاط.

وضمن البايرن التأهل للملحق المؤهل لثمن النهائي في دوري أبطال أوروبا على أقل تقدير، ولكن لا يزال حسابيا بإمكانه التأهل لثمن النهائي مباشرة من خلال التواجد بين أول 8 فرق.

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