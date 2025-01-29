دوري أبطال أوروبا، ريال مدريد يهاجم بريست الفرنسي بـ مبابي ودياز

أعلن الإيطالي كارلو أنشيلوتي، المدير الفني لريال مدريد، تشكيل فريقه لمواجهة بريست الفرنسي، اليوم الأربعاء، على ملعب فرانسيس جنيه بلي، ضمن لقاءات الجولة الثامنة والأخيرة من دوري أبطال أوروبا.



تشكيل ريال مدريد

حراسة المرمى: تيبو كورتوا.

الدفاع: فيرلاند ميندي - أنطونيو روديجر - أوريلين تشواميني - لوكاس فاسكيز.

الوسط: لوكا مودريتش - جود بيلينجهام - فيدي فالفيردي.

الهجوم: رودريجو جوس - كيليان مبابي - إبراهيم دياز.

ويحتل ريال مدريد المركز السادس عشر في جدول الترتيب برصيد 12 نقطة، فيما يتواجد بريست في المركز الثالث عشر برصيد 13 نقطة.

موعد مباراة ريال مدريد ضد بريست



تنطلق مباراة ريال مدريد أمام بريست اليوم في دوري أبطال أوروبا في تمام الساعة 10 مساءً بتوقيت القاهرة، 11 بتوقيت السعودية.

القناة الناقلة لمباراة بريست ضد ريال مدريد



تذاع مباراة بريست ضد ريال مدريد اليوم في دوري أبطال أوروبا عبر قناة beIN SPORTS 3.

ويتواجد ريال مدريد حاليًا في المركز السادس عشر في دوري أبطال أوروبا برصيد 12 نقطة، حيث ضمن التواجد على الأقل في الملحق المؤهل إلى دور الـ16، في حين يتواجد بريست في المركز الثالث عشر برصيد 13 نقطة في جدول دوري أبطال أوروبا.

ويسدل الستار، مساء اليوم الأربعاء على منافسات مرحلة الدوري من بطولة دوري أبطال أوروبا، في نظامه الجديد.

وتقام 18 مباراة في الجولة الثامنة والأخيرة من دوري أبطال أوروبا، في تمام الساعة العاشرة مساءً بتوقيت القاهرة، الحادية عشر بتوقيت السعودية.

مباريات الجولة الثامنة من دوري أبطال أوروبا



آيندهوفن ضد ليفربول.

بايرن ميونخ ضد سلوفان براتيسلافا.

بوروسيا دورتموند ضد شاختار.

باير ليفركوزن ضد سبارتا براج.

جيرونا ضد آرسنال.

برشلونة ضد أتالانتا.

بريست ضد ريال مدريد.

مانشستر سيتي ضد كلوب بروج.

يونج بويز ضد النجم الأحمر.

ليل ضد فينورد.

يوفنتوس ضد بنفيكا.

أستون فيلا ضد سيلتيك.

دينامو زغرب ضد ميلان.

إنتر ميلان ضد موناكو.

شتورم جراتس ضد لايبزيج.

سالزبورج ضد أتلتيكو مدريد.

سبورتينج لشبونة ضد بولونيا.

شتوتجارت ضد باريس سان جيرمان.

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