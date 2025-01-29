وكيل شباب الدقهلية تعقد المقابلات الشخصية للمسجلين ببرنامج «سـفراء ضد الفساد» (صور)

عقدت الدكتورة منى عثمان، وكيل وزارة الشباب والرياضة في الدقهلية، اليوم، المقابلات الشخصية للنشء المسجلين بمشروع "سفراء ضد الفساد" في موسمه الثامن.

والذين تم إعلان أسمائهم وموعد المقابلات الشخصية لهم من خلال الإدارة المركزية لتنمية النشء، لاختيار افضل العناصر لعدد 30 طليع وطبيعة لتمثيل محافظة الدقهلية، في تنفيذ الورش من ادارات "منية النصر، واجا، وشربين، وبني عبيد، وميت غمر، وذلك في تمام الساعة التاسعة صباحًا بقاعة الاجتماعات بديوان عام المديرية.

تكونت اللجنة المشكلة برئاسة الدكتورة منى عثمان وكيل الوزارة، وطارق دهب وكيل المديرية لشئون الشباب، ومحمد سعد مدير الإدارة العامة لتنمية النشء، وميادة سويلم متابع المشروع، ومدربي المشروع المرشحين من وزارة الشباب تحت رعاية الدكتور أشرف صبحي؛ وزير الشباب والرياضة.

الجدير بالذكر أن برنامج "سفراء ضد الفساد" في موسمه الثامن على التوالي يهدف الي تأهيل سفراء من النشء نحو نشر القيم المجتمعية الإيجابية لترسيخ مبادئ النزاهة، والشفافية، ونشر المفاهيم الصحيحة والموضوعية لسبل مكافحة الفساد".

يأتي تنفيذ المقابلات الشخصية لسفراء ضد الفساد بمحافظة الدقهلية، تحت رعاية الأستاذ الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، واللواء طارق مرزوق محافظ الدقهلية، وجيهان حنفي وكيل الوزارة رئيس الإدارة المركزية لتنمية النشء، وتوجيهات الدكتورة منى عثمان وكيل الوزارة، وطارق دهب وكيل المديرية للشباب، والدكتور أيمن ربيع وكيل المديرية للرياضة، وهالة عثمان مدير عام الإدارة العامة للبرامج والأنشطة بالوزارة، وهاني رفاعي مدير إدارة المسابقات بالوزارة، ومحمد سعد مدير الإدارة العامة لتنمية النشء.

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