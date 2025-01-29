الأربعاء 29 يناير 2025
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تفعيل الانتظار الرقمي بالعيادات الخارجية بـ"نبروه" في الدقهلية

جولة وكيل الطب العلاجي
جولة وكيل الطب العلاجي بالدقهلية في نبروه، فيتو

ترأس الدكتور أحمد البيلى وكيل مديرية صحة الدقهلية للطب العلاجى فريقًا موسعًا من جميع الإدارات الفنية بالطب العلاجي  لمتابعة سير العمل، وتقييم مستوى الخدمات الطبية المقدمة بمستشفى نبروه.

تفعيل  الانتظار الرقمى بالعيادات الخارجية بـ"نبروه "


يأتى ذلك تنفيذًا لتوجيهات الدكتور تامر مدكور، وكيل وزارة الصحة والسكان بالدقهلية بتكثيف المرور الإشرافى، والذي  يهدف إلى ضبط المنظومة الصحية، والتأكد من جودة الخدمات الطبية المقدمة للمريض. 

وكيل المديرية للطب العلاجى في جولة للمرور على جميع أقسام المستشفى
 

استهل وكيل المديرية للطب العلاجى جولته بالمرور على جميع أقسام المستشفى بداية من الاستقبال، والطوارئ، والعناية المركزة، والكلى والأقسام الداخلية، والحضانات؛ علاوة على قسم الأشعة  للوقوف على صلاحية الأجهزة، وتوافر الأدوية، والمستلزمات الطبية.


وتابع الزيارة بالاطلاع على مستوى الخدمة الطبية المقدمة للمرضى، ومدى دقة تنفيذ البروتوكولات العلاجية المدونة بالتذاكر
 

فتح شباك إضافي لصرف علاج نفقة الدولة 

ووجه البيلى بتفعيل نظام الانتظار الرقمى بالعيادات الخارجية وصيدلية النفقة وفتح شباك إضافي لصرف علاج نفقة الدولة لتخفيف الزحام علي أن يتم التنفيذ الفوري خلال ثلاثة أيام بحد أقصى.

تنشيط العيادات المسائية وتوفير كامل خدمات قسم الأشعة


كما شدد على تنشيط العيادات المسائية وتوفير كامل خدمات قسم الأشعة الاقتصادي في الفترات المسائية بالتزامن مع العيادات علاوة على  تكليف قسم الصيدلة برقع بيان بكافة النواقص من الأدوية لسرعة توفيرها.
 

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إنهاء إجراءات قرار نفقة دولة لإحدى مريضات الفشل الكلوي المحجوزة بالعناية

 

وخلال الزيارة حرص وكيل المديرية أثناء استماعه للمرضى على التوجيه بسرعة إنهاء إجراءات قرار نفقة دولة لإحدى مريضات الفشل الكلوي المحجوزة بالعناية.
 

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