شباب كفر الشيخ تعلن موعد المقابلات الشخصية لبرنامج "سفراء ضد الفساد"

أعلنت مديرية الشباب والرياضة بكفر الشيخ، ممثلة في إدارة تنمية النشء، عن موعد عقد المقابلات الشخصية للنشء المسجلين بالبرنامج القومي "سفراء ضد الفساد"، وتقرر أن يكون يوم الأحد الموافق 2 فبراير 2025، بقاعة إعداد القادة بمقر المديرية الدور الثاني، من الساعة العاشرة صباحًا وحتى الواحدة ظهرًا.

يأتي هذا البرنامج برعاية الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، واللواء الدكتور علاء عبد المعطي، محافظ كفر الشيخ، في إطار جهود الوزارة لتعزيز قيم النزاهة والشفافية لدى النشء والشباب.

تنمية الوعي المجتمعي لدي النشء

أوضح الدكتور عزت محروس، وكيل وزارة الشباب والرياضة بكفر الشيخ، أن برنامج "سفراء ضد الفساد" يهدف إلى تنمية الوعي المجتمعي لدى النشء، وترسيخ مبادئ مكافحة الفساد، مع تأهيل جيل من الشباب قادر على نشر القيم الإيجابية وتعزيز ثقافة الشفافية والمسؤولية المجتمعية.

وتُجرى المقابلات الشخصية تحت إشراف لجنة متخصصة برئاسة الدكتور عزت محروس، وكيل الوزارة، وعضوية كل من مصطفى غريب، وكيل المديرية للشباب، لبنى أبو القاسم، مدير إدارة تنمية النشء، وآية حجازي، مدرب "سفراء ضد الفساد".

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