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حوادث

غدا، استكمال محاكمة متهمين بقتل صديقهما خلال تصوير مشهد تمثيلي

محاكمة المتهم، فيتو
محاكمة المتهم، فيتو

تنظر محكمة الطفل بالجيزة، غدا، محاكمة متهمين بقتل صديقهما، خلال تصوير مشهد تمثيلى لتطبيق "تيك توك" فى إمبابة.

المتهمان بررا جريمتهما  قائلين: “كنا بنصور مشاهد لفيديوهات عنف للتيك توك، والمجني عليه هو اللي طلب مننا نربطه بالحبل علشان يبان إنها مشاهد حقيقية”.

محرر “فيتو” انتقل إلى مكان الجريمة للوقوف على ملابسات وتفاصيل الجريمة.

والتقى محرر “فيتو”، بأسرة  المجني عليه، واستهلت والدته حديثها، بأنها هاتفت نجلها قبل الواقعة بقرابة الـ 3 ساعات للاطمئنان عليه، إلا أنه لم يرد ما أثار شكوكها وقلقها عليه.

تفاصيل مقتل شاب بإمبابة  

وأضافت والدة المجني عليه، أنها أخبرت والده بما حدث، لكنها لم تستسلم وحاولت الاطمئنان عليه مرة أخرى، لتصعق عندما فوجئت بفتح هاتفه عن طريق الخطأ من قبل أحد الصغار يخبر الآخر بأن مصطفى توفي، قائلة: سمعت واحد بيقول للتاني الحق ده مات.

ومن جانبه، قال والد المجني عليه، إنه بحث عن نجله في كل مكان وهاتف أصدقاءه لكن دون رد، وازدادت الأمور سوء عندما علم بخبر نقل ابنه إلى المستشفى ولكنه لم يكن يعلم أنه توفي.

وأوضح والد المجني عليه أن المتهمين قالا إنهما كانا يمثلان فيديو لتطبيق تيك توك وإن المجني عليه هو من طلب منهما ذلك الأمر بأن يقيداه، قائلًا: ابني قالهم كتفوني مش موتوني.

وقالت شقيقة المجني عليه: عندما علمت بالخبر هرعت إلى المستشفى، وأدركت وقتها بأنها فقدت شقيقها الذي لطالما اعتبرته ابنها لصغر سنة وقربه منها، وحينما رأته داخل ثلاجة الموتى داخل المستشفى وجدت على جسده علامات اعتداء بالوجه والرقبة.

وكان مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة اللواء محمد الشرقاوي، قد تلقى بلاغًا من مدير المباحث الجنائية اللواء هاني شعراوي، يفيد بوصول مراهق متوفى إلى أحد المستشفيات وعليه إصابات.

وكان مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة اللواء محمد الشرقاوي، قد تلقى بلاغًا من مدير المباحث الجنائية اللواء هاني شعراوي، يفيد بوصول مراهق متوفى إلى أحد المستشفيات وعليه إصابات.

 

على الفور، انتقلت أجهزة الأمن بقيادة مدير قطاع شمال الجيزة العميد محمد ربيع، إلى موقع الحادث، حيث عثروا على جثة “مصطفى.ش” 15 عامًا، طالب في الصف الأول الثانوي، ويظهر على يديه وقدميه آثار احمرار، بالإضافة إلى علامات صفعات وسحجات على وجهه.

 

أظهرت التحريات أن صديقيه، “إياد.م” 15 عامًا، و"محمود.ش" 15 عامًا، هما من ارتكبا الواقعة أثناء وصلة مزاح، حيث كبلا يديه وقدميه بحبل داخل محل الفراشة، ثم اعتديا عليه بالصفع على وجهه وتركوه في المحل.

عندما حاول  المجني عليه فك قيوده، سقط على الأرض وتوفي على الفور، وعند عودتهما، اكتشفا سقوطه ففكا قيوده ونقلاه إلى المستشفى، لكنه توفى.

وتم القبض على المتهمين، وتحرّر محضر بالواقعة، وتولت النيابة العامة التحقيقات.

 

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محكمة الطفل بالجيزة تيك توك إمبابة
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