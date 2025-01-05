الأحد 05 يناير 2025
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بدء جلسة محاكمة "سفاح زفتى" بتهمة قتل 5 سيدات

بدء جلسة محاكمة «سفاح
بدء جلسة محاكمة «سفاح زفتي» في اتهامه بقتل 5 سيدات

بدأت قبل قليل، محكمة جنايات المحلة الدائرة الأولى برئاسة المستشار السيد شكر وعضوية المستشارين محمد الغريب ومحمد صلاح وحسام عبد الباسط رفعت جلسة النطق بالحكم على محاكمة سفاح زفتي المتهم بقتل 5 سيدات بعد أخذ رأي مفتي الجمهورية.

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وشهد مجمع محاكم المحلة وصول المتهم "عبد ربه.م" المعروف إعلاميا بـ سفاح زفتي تزامنا مع انهياره ودخوله في نوبه من البكاء بارتكابه وقائع إنهاء حياه 4 سيدات وتقطعيهم إلي أشلاء ورميها في مياة نهر النيل كما حاول المتهم سفاح النساء في إقناع الحاضرين داخل جلسة محاكمة جنايات وهيئة المحاكمة الموقرة بادعائه الجنون وعدم الثبات الانفعالي معللا مروره بأزمات نفسيه متواليه.

حراسة أمنية مشددة مدعومة في محاكمة سفاح الغربية

وقامت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الغربية بتوفير حراسة أمنية مشددة مدعومة بتشكيلات من قوات الأمن النظامية والسرية لنقل سفاح زفتي المتهم بإنهاء حياة 4 سيدات واستقطابهم من محبسه بمركز زفتي إلي قاعة أولي جلسات محاكمته بجنايات مجمع محاكم المحلة.
 تقرير إحالة المتهم

في المقابل كشف تقرير إحالة المتهم بإنهاء حياة سيدات الغربية من ضحاياه عن ارتكاب وقائعه بعد استدراجهم وممارسة الرذيلة معهم خلال فترة الزمنية من (2020-2024) حال فترة عمله شيف باحدي الفنادق السياحية استخدام أدوات حادة منها "سكينتان وساطورين "وازهاق أرواحهم بقصد القتل العمد والترصد طوال 4 سنوات متوالية.

وكان المستشار ياسين زغلول  المحامي العام الأول لنيابات شرق طنطا الكلية بمحافظة الغربية أعطي  قراره  إلي رئيس نيابة مركز زفتي بإحالة المدعو "ع.م.ه "36 سنة سفاح الغربية الجديد الي المحاكمة الجنائية العاجلة والمتهم بإنهاء حياة 4 سيدات وتمزيق جثامينهم إلي أشلاء ورميها في مياه ترعه الخضراوية الواصلة بين محافظات المنوفية والقليوبية والغربية بطول فرع نهر النيل دمياط.

ضبط الجاني

وكان ضباط إدارة البحث الجنائي بمديرية أمن الغربية نجحوا في ضبط الجاني عقب ارتكابه واقعه إنهاء حياة السيدة الضحية الرابعة وتمزيق جثمانها وإلقاء أشلاءها في مياه نهر النيل وتحرر محضر بالواقعة وباشرت النيابة التحقيق في الواقعة.

العثور على جثة امرأة مجهولة الهوية

العثور على جثة امرأة مجهولة الهوية ومقطعة
وكانت مديرية أمن الغربية تلقت إخطارا من مأمور مركز شرطة زفتي يفيد بورود بلاغ من الأهالي بالعثور على جثة امرأة مجهولة الهوية ومقطعة، وملقاة بأماكن متفرقة في ترعة الخضراوية التابعة لمركز زفتي.

تحديد هوية الجاني وضبطه

كما باشرت القيادات الأمنية وقوات من الشرطة السرية والنظامية بالانتقال رفقة الإنقاذ النهري لمسرح الجريمة وبعد التحريات الأولية، تبين أن الجثة لامرأة ومقطعة لأشلاء، كما تمكنت الشرطة بمساعدة رجال الإنقاذ النهري في العثور على اليدين والرجلين مقطعة من الركبة للأطراف بترعة الخضراوية لكفر حسان كما تم البحث عن باقي أجزاء الجثة وتم تحديد هوية الجاني وضبطه وبمواجهته اعترف بارتكابه واقعة قتل 5 فتيات. 

وكلفت إدارة البحث الجنائي بالتحري ظروف وملابسات الواقعة وتحرر محضر بالواقعة تم واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة لحين إستكمال التحريات.
 

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