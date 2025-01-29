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رياضة

الأهلي يضع حجر الأساس لاستاده الجديد في احتفالية ضخمة فبراير المقبل بالأقصر

الأهلي، فيتو
الأهلي، فيتو

يقيم النادي الأهلي احتفالية كبرى في معبد حتشبسوت بمدينة الأقصر خلال شهر فبراير المقبل  للإعلان عن وضع حجر الأساس لاستاد النادي الجديد وانطلاق بنائه وذلك بالتزامن مع وجود كأس العالم للأندية في القاهرة. 

ومن المقرر أن يتواجد كأس العالم للأندية في مصر خلال شهر فبراير المقبل لزيارة النادي الأهلي وذلك في إطار جولته الترويجية لكل الأندية المشاركة في البطولة، المقرر لها أن تقام في الولايات المتحدة الأمريكية.

ويشارك النادي الأهلي في بطولة كأس العالم للأندية بشكلها الجديد في يونيو المقبل بالولايات المتحدة الأمريكية، بصفته بطل دوري أبطال إفريقيا.   

ويتواجد النادي الأهلي في المجموعة الأولى والتي تضم كلًا من: بالميراس البرازيلي، بورتو البرتغالي، الأهلي المصري، إنتر ميامي الأمريكي.

مواعيد مباريات الأهلي في كأس العالم للأندية

الجولة الأولى: الأهلي وإنتر ميامي يوم 14 يونيو، الساعة 8 مساءً بالتوقيت المحلي «4 فجرًا يوم 15 يونيو بتوقيت القاهرة»، على أرضية ستاد هارد روك في ميامي.

الجولة الثانية: الأهلي وبالميراس يوم 19 يونيو، الساعة 12 ظهرًا بالتوقيت المحلي «8 مساءً يوم 19 يونيو بتوقيت القاهرة»، على أرضية ملعب ميت لايف في نيويورك.

 

الجولة الثالثة: الأهلي وبورتو يوم 23 يونيو، الساعة 9 مساءً بالتوقيت المحلي «5 فجرًا يوم 24 يونيو بتوقيت القاهرة»، على أرضية ملعب ميت لايف في نيويورك.

 

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كأس العالم للأندية الأهلي النادي الأهلي مدينة الأقصر الولايات المتحده الامريكيه

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