الأربعاء 29 يناير 2025
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حماية الوطن من الشائعات في عصر الإعلام الرقمي ندوة بالقليوبية

ندوة حول حماية الوطن
ندوة حول حماية الوطن من الشائعات،فيتو

نظمت هيئة الشبان العالمية بمدينة بنها محافظة القليوبية، برئاسة المستشار مصطفى عبد الحميد فرج، ندوة تحت عنوان "الوعي أساس حماية الوطن من الشائعات في عصر الإعلام الرقمي"، ألقاها اللواء أركان حرب عادل العمدة مستشار كلية الدفاع الوطني - الأكاديمية العسكرية للدراسات العليا والإستراتيجية.

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مخاطر الشائعات ندوة بالقليوبية 

بحضور العقيد محمد عبد السلام مساعد المستشار العسكري بالقليوبية، وعدد من الشخصيات العامة وقيادات الهيئة بالقليوبية.

تناولت الندوة، مخاطر الشائعات التي تستهدف الإضرار بالدولة المصرية واستقرارها وتعمل على المساس بوحدة المصريين وزعزعة ثقتهم في مؤسساتهم الوطنية.

إحباط مخططات الشر لهدم الدولة ندوة بالقليوبية

وأوضح الخبير الاستراتيجي، أن القيادة السياسية المصرية ومؤسسات الدولة نجحت في إحباط مخططات الشر لهدم الدولة من خلال الأكاذيب والشائعات وانتبهت مبكرا لمخططات هدم الثقة بمؤسسات الدولة الوطنية مما ساهم في رفع الوعي وهزيمة هذه المخططات من خلال تعزيز المشروعات القومية والارتقاء بصناعة الوعي حتى يكون المواطن على دراية بالمستجدات الحقيقية وإنجازات الدولة مما يساعد في الحفاظ على تماسك الدولة المصرية.

وأكد مستشار كلية الدفاع الوطني، أن تكاتف الوطن أولوية للحفاظ على استقرار الدولة المصرية، مستعرضا أهم المشروعات والإنجازات التي شهدتها الدولة خلال عقد كامل من حكم الرئيس عبدالفتاح السيسي، مؤكدا أن الوطن خط أحمر ويجب أن يساهم الجميع في رفعته والإعلاء من شأنه.

الوعي هو السلاح الحقيقي للتمييز بين الحقيقة والكذب

قال المستشار مصطفى عبد الحميد فرج: إن الوعي هو السلاح الحقيقي للتمييز بين الحقيقة والكذب ومواجهة المخططات التي تهدف لإسقاط الدولة، مؤكدا أن القيادة السياسية والدولة كان لها جهودا لافتة لمواجهة التحديات ودعم آليات رصد الشائعات للوصول إلى الارتقاء بوعي المواطن وإبراز الحقيقة بدقة وموضوعية على خلفية الندوة بالقليوبية.

وشدد  على أن أهم أدوات مواجهة العبث في الوعي هي جهود الدولة لإبراز المشروعات وإطلاق البرامج القومية لمواجهة التحديات التي تواجه المواطن، مثمنا  جهود مجلس الوزراء لمواجهة الشائعات والمعلومات المغلوطة التي يتم تداولها عبر الوسائط الإعلامية ومنصات التواصل الاجتماعي والرد عليها بكل موضوعية وشفافية في إطار جهود بناء مجتمع معلوماتي واعي.

ندوة حول حماية الوطن من الشائعات،فيتو
ندوة حول حماية الوطن من الشائعات،فيتو
ندوة حول حماية الوطن من الشائعات،فيتو
ندوة حول حماية الوطن من الشائعات،فيتو
ندوة حول حماية الوطن من الشائعات،فيتو
ندوة حول حماية الوطن من الشائعات،فيتو
ندوة حول حماية الوطن من الشائعات،فيتو
ندوة حول حماية الوطن من الشائعات،فيتو
ندوة حول حماية الوطن من الشائعات،فيتو
ندوة حول حماية الوطن من الشائعات،فيتو
ندوة حول حماية الوطن من الشائعات،فيتو
ندوة حول حماية الوطن من الشائعات،فيتو
ندوة حول حماية الوطن من الشائعات،فيتو
ندوة حول حماية الوطن من الشائعات،فيتو

 

ندوة حول حماية الوطن من الشائعات،فيتو
ندوة حول حماية الوطن من الشائعات،فيتو
ندوة حول حماية الوطن من الشائعات،فيتو
ندوة حول حماية الوطن من الشائعات،فيتو

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محافظة القليوبية بنها أخبار محافظة القليوبية الدفاع الوطني

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