بدء عملية تبريد لشقة سكنية اندلعت بها النيران فى حلوان

تجرى قوات الحماية المدنية بالقاهرة عملية تبريد لشقة سكنية اندلعت بها النيران بعقار مكون من 5 طوابق فى منطقة العزبة القبلية بـمدينة حلوان لمنع تجدد النيران مرة أخرى.

وأخمدت قوات الحماية المدنية بالقاهرة، حريقا نشب داخل شقة سكنية بعقار مكون من 5 طوابق فى منطقة العزبة القبلية بمدينة حلوان، دون وقوع أي إصابات.

حريق شقة سكنية في حلوان

وتلقت غرفة عمليات شرطة النجدة بالقاهرة بلاغا يفيد بنشوب حريق داخل شقة سكنية بعقار مكون من 5 طوابق فى منطقة العزبة القبلية بدائرة قسم شرطة حلوان وعلى الفور دفعت الإدارة العامة للحماية المدنية بالقاهرة بسيارات إطفاء لمكان الحريق.

وتم فرض كردون أمني بمحيط الحريق لمحاصرته ومن امتداده وتمت عملية إخماد الحريق دون وقوع أي إصابات.

تحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.

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