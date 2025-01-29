الأربعاء 29 يناير 2025
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حوادث

استعجال تقرير المعمل الجنائي بشأن حريق فيلا بالتجمع

حريق أرشيفية
حريق أرشيفية

استعجلت نيابة القاهرة الجديدة، تقرير المعمل الجنائي في حريق نشب داخل فيلا بمنطقة التجمع الأول، ونتج عنه إصابة 5 أشخاص باختناق. 

ونجحت قوات الحماية المدنية بالقاهرة في إخماد حريق نشب داخل فيلا بمنطقة التجمع الأول، مما أسفر عن إصابة 5 أشخاص بحالات الاختناق.

 

حريق فيلا بالتجمع الأول

 

 

كانت غرفة عمليات شرطة النجدة بالقاهرة، قد تلقت بلاغًا يفيد بنشوب حريق داخل فيلا بدائرة قسم شرطة التجمع الأول وعلى الفور دفعت الحماية المدنية بالقاهرة بسيارات إطفاء لمكان الحريق.


وتم فرض كردون أمني بمحيط الحريق لمحاصرة النيران ومنع خطر الامتداد لباقي المجاورات وتم عملية إخماد الحريق.


تحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.

 

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