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أخبار مصر

تهدد الاتصالات وشبكات الكهرباء،عاصفة شمسية تضرب الأرض خلال أيام (فيديو)

العاصفة الشمسية،
العاصفة الشمسية، فيتو
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قال الدكتور محمد فهيم رئيس مركز معلومات تغير المناخ: إن العاصفة الشمسية التي ستضرب الأرض خلال أيام لا ترى بالعين المجردة ولا يتأثر بها إنسان ولا تسبب ضررا، وهي ظاهرة طبيعية تحدث كل 11 عاما.

 

سرعة العاصفة الشمسية التي ستضرب الأرض

وتابع خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "صالة التحرير" المذاع على قناة "صدى البلد": العاصفة الشمسية تحدث كل 11 عاما من خلال انبعاث بعض الجسيمات الدقيقة من الشمس وتتجه ناحية الأرض والكون بسرعة تصل إلى مليون كيلومتر في الساعة، ولكن ضوء ولا يرى بالعين المجردة ويكون واضحا في المناطق القطبية.

 

تأثير العاصفة الشمسية 

وأضاف: العاصفة الشمسية عبارة عن تأثير كهرومغناطيسي يؤثر على بعض الأقمار الصناعية عالية التردد والاتصالات وشبكات الكهرباء والإنترنت في بعض المناطق لفترة مؤقتة، ولكنها ظاهرة طبيعية لا تسبب مشكلات للبشر أو الإصابة بالأمراض.

موعد العاصفة الشمسية

ولفت: إلي أن العاصفة الشمسية قد تؤثر على مصر كونها تضرب مناطق كبيرة من الأرض، موضحًا أن العاصفة ناتجة عن الشمس وليست مصطنعة.
 

وأكد: أنه من المنتظر حدوث العاصفة الشمسية التي تضرب الأرض خلال الفترة الحالية وبالتحديد في فصل الشتاء.

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الاتصالات شبكات الكهرباء العاصفة الشمسية الشمس الأقمار الصناعية الانترنت

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