الإثنين 20 يناير 2025
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بعد اقترابه من الشمس، عالم فلك يعلن تفكك المذنب أطلس

مذنب
مذنب

 ذكرت تقارير إعلامية اليوم الإثنين، أن عالم الفلك ستاس كوروتكي المدير العلمي لمرصد كادار، أعلن أن المذنب "C/2024 G3 "ATLAS الذي كان يرى من الأرض ومر بالقرب من الشمس قبل أسبوع، تفكك ولم يعد موجودا.

 

تفكك المذنب أطلس 

 يذكر أن  علماء الفلك اكتشفوا المذنب C/2024 G3 ATLAS في شهر أبريل عام 2024، وكان مرئيا في السماء لعلماء الفلك والهواة.

 ووصل المذنب إلى أقرب نقطة من الشمس في 13 يناير الجاري على مسافة بلغت 13 مليون كيلومتر. وكان سطوعه بالنسبة للمراقبين على الأرض مماثلا لسطوع كوكب المشتري، حتى كان بالإمكان رؤيته دون استخدام المنظار.

 

خسائر ناجمة عن تبخر المواد المتطايرة 

 وقال العالم: "صمدت في تلك اللحظة، نواة المذنب، ولكن الخسائر الكبيرة الناجمة عن تبخر المواد المتطايرة لم تمر دون أن يلاحظها أحد، ونتيجة لذلك، بدأ تفكك نواة المذنب في 19 يناير".

وأشار إلى أن الصور التي التقطها المرصد في تشيلي الليلة الماضية، أظهرت أن "النواة الزائفة" للمذنب بدأت تختفي تدريجيا ولم تعد مرئية.

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المذنب أطلس المذنب الأرض الشمس علماء الفلك

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