الأربعاء 29 يناير 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

ملفات وحوارات

المؤبد لقاتل أخيه.. رسائل الأب المكلوم تحرك مشاعر الحضور.. المتهم مزق جسد الضحية وسحله بالطريق العام.. ومفاجأة صادمة في تقرير الطب الشرعي

محاكمة المتهم، فيتو
محاكمة المتهم، فيتو

أنا والد القاتل والمقتول، من داخل أروقة محكمة جنوب الجيزة تعالت صيحات الأب الملكوم الذي قتل نجله شقيقه، يحاول كسب تعاطف الحضور، محاولا التشبث بأي طريق لمنع إعدام نجله الثاني، فقد خسر الأول ولا يريد أن يخسر الثاني.

 

الأب يطلب العفو خلال المحاكمة

وخلال جلسة المحاكمة، تنازل الأب المكلوم عن الحق المدني الخاص بابنه، وطلب العفو عن ابنه القاتل، طالبا من القاضي الرحمة، قائلًا: "فالقاتل ابني والمقتول ابني، فارحمني".

 

واستشهد الأب بنص المادة 7 من قانون العقوبات: "لا تخل أحكام هذا القانون في أي حال من الأحوال بالحقوق الشخصية المقررة في الشريعة الغراء".

 

وواجه المستشار طارق خميس، رئيس الدائرة، قبل النطق بالحكم، المتهم في قفص الاتهام قائلًا: "أنت قتلت أخاك يا عمر؟"، فرد الأخير: "أيوه يا فندم"، ليكتفي القاضي بمعاقبته بالسجن المؤبد.

 

المؤبد للمتهم بقتل شقيقه في الجيزة

 

وفي نهاية الجلسة، عاقبت محكمة جنوب الجيزة، المتهم بقتل شقيقه وسحل جثمان الضحية في الطريق العام بقرية نكلا في منشأة القناطر بالجيزة، بالسجن المؤبد.

 

وكشفت النيابة العامة أن المتهم "ع.ر" قتل شقيقه المجني عليه "ع.ر" عمدًا مع سبق الإصرار، بأن بيّت النية وعقد العزم على التخلص منه، وتحين الفرصة المناسبة، وما إن تهيأ له الظرف حتى كال له ضربات عدة باستخدام "عصا" حتى خارت قواه.

 

تحقيقات النيابة العامة في جريمة القتل

وذكرت النيابة العامة أن المتهم، بعدما قتل أخاه بالعصا، استلَّ "سكينًا" وانهال عليه بطعنات متتالية قاسية استقرت في مواضع قاتلة بجسده، واستتبع ذلك بسحل المجني عليه إلى الطريق العام، ثم أجهز عليه أمام أعين المارة بأن كال له ضربة باستخدام أداة "قالب طوب"، قاصدًا قتله، فأحدث به الإصابات الموصوفة في تقرير الصفة التشريحية، والتي أودت بحياته.

واعترف المتهم، بقتل شقيقه "ع" بأن انقضَّ عليه بعصا حال غياب والديه عن المنزل، بسبب خلاف سابق بينهما، وسدد له طعنات قاتلة، وسحل جثمانه في الشارع، ثم اعتدى عليه بحجر للانتقام منه.

 

تقرير الطب الشرعي عن الجثة

وثبت بتقرير مصلحة الطب الشرعي أن الإصابات المشاهدة بجثمان المجني عليه في يمين ويسار الصدر، وأعلى البطن، وأعلى الظهر، والرسغ، والساق، وعددها سبعة عشر إصابة، هي إصابات حيوية حديثة ذات طبيعة قطعية وطعنية، حدثت نتيجة المصادمة بجسم صلب ذي طبيعة حادة وطرف مدبب، وهي جائزة الحدوث باستخدام السكين.

 

وكشف تقرير الطب الشرعي أن الإصابات المشاهدة بالرأس، والركبة، والوجه، هي إصابات حيوية حديثة ذات طبيعة رضية، حدثت نتيجة المصادمة بجسم صلب راض أيا كان نوعه، وهي متصورة الحدوث باستخدام الحجر المستخدم في الجريمة. لذا، تُعزى الوفاة إلى الإصابات الطعنية النافذة بالصدر والبطن، والإصابات الرضّية بالرأس ومضاعفاتها.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

محكمة جنوب الجيزة منشأة القناطر الجيزة النيابة العامة

مواد متعلقة

إحالة متهم بالاتجار في مخدر الشادو بالجيزة للمحاكمة

التقرير الطبي لشخص عثر على جثته في النيل منشأة القناطر

ads

الأكثر قراءة

بث مباشر، مباراة برشلونة وأتالانتا في بطولة دوري أبطال أوروبا 2025

بث مباشر، مشاهدة مباراة ريال مدريد وبريست في بطولة دوري أبطال أوروبا 2025

مسئول أمريكي يوجه رسالة مستفزة إلى مصر والأردن بعد رفضهما مقترح ترامب

بث مباشر، مشاهدة مباراة مانشستر سيتي وكلوب بروج في بطولة دوري أبطال أوروبا

بث مباشر، مشاهدة مباراة ليفربول وإيندهوفين في بطولة دوري أبطال أوروبا 2025

احصل على نتيجة الشهادة الإعدادية بالجيزة بضغطة زر على هذا الرابط

ظهرت الآن، نتيجة صفوف النقل بمحافظة القاهرة بالاسم ورقم الجلوس

بيان عاجل لمجلس الوزراء بشأن رفع الحد الأدنى للأجور وزيادة المعاشات

منوعات

المزيد

مجلة موضة عالمية تشن حربًا على ميلانيا ترامب: أصبحت كالساحر

توقعات بعاصفة جيومغناطيسية تضرب الأرض بسبب ثقب في الغلاف الجوي للشمس

العلماء يدقون ناقوس الخطر بسبب ارتفاع درجات حرارة سطح المحيطات

توقعات الأبراج اليوم الأربعاء 29 يناير 2025، اعرف حظك عاطفيا ومهنيا وصحيا

المزيد

خدمات

المزيد

31,823 ألف دولار سعر طن القصدير في البورصات العالمية اليوم الأربعاء

استقرار أسعار السكر اليوم الاربعاء في الأسواق

تعرف على أسعار النحاس اليوم الأربعاء بالسوق المحلية

أسعار الذهب بختام تعاملات اليوم الأربعاء 2025.1.29

المزيد
ads

انفوجراف

7 مباريات بـ 250 مليون يورو وقصر فاخر وطائرة خاصة.. مشوار نيمار مع الهلال السعودي (فيديوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

غنائم غزوة خيبر، تفسير الشيخ محمد سيد طنطاوي للآية 20 بسورة الفتح

ما معنى البأساء والضراء؟، الشعراوي يوضح (فيديو)

معرض الكتاب، مطالب بوضع ضوابط صارمة لحماية الاقتصاد من العملات الرقمية والمراهنات الإلكترونية

المزيد
الجريدة الرسمية