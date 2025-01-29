نجاح غسيل وتطهير خزان المياه الرئيسي بمحطة مياه الحميدات بقنا

انتهت شركة مياه الشرب والصرف الصخى، بمحافظة قنا،بنجاح من أعمال غسيل وتعقيم وتطهير خزان المياه الرئيسي بمحطة مياه الحميدات والتي تنتج 200لتر/ث من المياه النقية.

وذلك تحت إشراف المهندس حاتم محمد عبد الحي وفريق عمل المحطة. تأتي هذه الخطوة في إطار الحرص على ضمان جودة المياه المقدمة للمواطنين، وفقًا للمعايير الصحية المعتمدة التى تضمن مياه نقية آمنة للمواكن القنائى.

سلامة ونقاء المياه بقنا

وقد أكد فريق العمل أن عمليات التطهير تمت باستخدام أحدث الوسائل والتقنيات، لضمان سلامة ونقاء المياه، مع الالتزام بالإجراءات الوقائية لضمان استدامة الخدمات المقدمة للمواطنين بكافة القرى والنجوع بالمحافظة.

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