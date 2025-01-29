إصابة مسن صدمه جرار زراعي في قنا

أصيب مُسن، اليوم الأربعاء، صدمه جرار زراعي محمل قصب، بجوار مستودع الأنابيب في قوص، جنوب محافظة قنا، وهو الثانية خلال ساعة بعد مصرع سيدة صدمها جرار آخر محمل قصب منذ قليل في مركز دشنا.

تفاصيل البلاغ بقنا

تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن قنا، إخطارًا من غرفة العمليات يفيد بورود بلاغ من هيئة الإسعاف بوقوع حادث إصابة مٌسن صدمها جرار زراعي محمل قصب في مدينة قوص.

وبعد الفحص تبين إصابة عبدالراضي.م.ح، يبلغ من العمر 62 عامًا، صدمه جرار زراعي محمل قصب بجوار مستودع الأنابيب في مدينة قوص، وحالته الصحية خطيرة.

وتم نقله إلى المستشفى بسرعة عاجلة لتلقي العلاج والرعاية الطبية اللازمة فيما تحرر محضر بالحادث وأخطرت الجهات المعنية لمباشرة التحقيقات.

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