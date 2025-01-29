الأربعاء 29 يناير 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

محافظات

إصابة مسن صدمه جرار زراعي في قنا

إسعاف
إسعاف

أصيب مُسن، اليوم الأربعاء، صدمه جرار زراعي محمل قصب، بجوار مستودع الأنابيب في قوص، جنوب محافظة قنا، وهو الثانية خلال ساعة بعد مصرع سيدة صدمها جرار آخر محمل قصب منذ قليل في مركز دشنا.

تفاصيل البلاغ بقنا

 تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن قنا، إخطارًا من غرفة العمليات يفيد بورود بلاغ من هيئة الإسعاف بوقوع حادث إصابة مٌسن صدمها جرار زراعي محمل قصب في مدينة قوص.

وبعد الفحص تبين إصابة عبدالراضي.م.ح، يبلغ من العمر 62 عامًا، صدمه جرار زراعي محمل قصب بجوار مستودع الأنابيب في مدينة قوص، وحالته الصحية خطيرة.

وتم نقله إلى المستشفى بسرعة عاجلة لتلقي العلاج والرعاية الطبية اللازمة فيما تحرر محضر بالحادث وأخطرت الجهات المعنية لمباشرة التحقيقات.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

الأجهزة الأمنية بمديرية أمن قنا دشنا قوص قنا محافظة قنا مديرية أمن قنا مركز دشنا

مواد متعلقة

مصرع بقال على يد مريض نفسي في قنا

مصرع شاب بطلقات نارية على يد ابن خاله في قنا

أسماء مصابي حادث انقلاب ميكروباص في قنا

محافظ قنا يشهد الاحتفال بذكرى الإسراء والمعراج بمسجد عبد الرحيم القنائي
ads

الأكثر قراءة

سجن منى فاروق 3 سنوات بتهمة الاعتداء على القيم الأسرية

سمير عدلي في استقبال بن شرقي بمطار القاهرة

الكهرباء تكشف أسباب خصم 20 جنيهًا من الرصيد بالعدادات أثناء الشحن

نتيجة الشهادة الإعدادية الترم الأول، موعد ظهورها على مستوى الجمهورية

زغلول صيام يكتب: الطابور الخامس في اتحاد الكرة وأزمة جراديشار الأهلي!

أول صورة لـ أشرف بن شرقي عقب وصوله القاهرة

بعد أشرف بن شرقي، هل يكتفي الأهلي بـ 4 صفقات شتوية؟

ارتفاع أسعار الذهب في الأسواق اليوم الأربعاء 29-1-2025 ببداية التعاملات

منوعات

المزيد

توقعات الأبراج اليوم الأربعاء 29 يناير 2025، اعرف حظك عاطفيا ومهنيا وصحيا

نظرة وابتسامة مجندة إسرائيلية لمقاتل القسام تثير الجدل بالعالم، والنشطاء: مصابة بعشق رجال المقاومة (فيديو)

تحذير من انفجار وشيك لبركان بالمحيط الهادئ في هذا الموعد

على متنها 169 شخصا، اشتعال النار في طائرة ركاب بكوريا الجنوبية

المزيد

خدمات

المزيد

تعرف على أسعار النحاس اليوم الأربعاء 29-1-2025 بالسوق المحلية

ارتفاع أسعار الذهب في الإمارات اليوم الأربعاء

تراجع سعر الجنيه الذهب اليوم الأربعاء 29 - 1 - 2025

الثوم يتراجع 10 جنيهات، سعر الخضار اليوم في سوق العبور

المزيد
ads

انفوجراف

نهاية درامية لملك الحلول في القلعة الحمراء.. علي معلول ومشوار من الإنجازات والأرقام المشرفة مع الأهلي (فيديوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

تفسير رؤية رجل المطافي في المنام وعلاقتها ببشرة خير

القارئ شعبان عبد العزيز الصياد، شهد له الشيخ مصطفى إسماعيل وترك التدريس في الجامعة لهذا السبب

تفسير رؤية الضباب في المنام وعلاقتها بزوال الهموم والمشاكل

المزيد
الجريدة الرسمية