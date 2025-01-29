السيسي عن تهجير الفلسطينيين: ظلم لا يمكن أن نشارك فيه.. ولا يمكن التنازل أبدًا بأي شكل من الأشكال عن ثوابت الموقف المصري التاريخي للقضية الفلسطينية

أكد الرئيس عبد الفتاح السيسي “أن ترحيل أو تهجير الشعب الفلسطيني هو ظلم لا يمكن أن نشارك فيه”.

ثوابت الموقف المصري التاريخي للقضية الفلسطينية

كما أكد الرئيس السيسي أن ثوابت الموقف المصري التاريخى للقضية الفلسطينية لا يمكن أبدًا التنازل بأي شكل من الأشكال عن تلك الثوابت والأسس الجوهرية التي يقوم عليها الموقف المصري.

جاء ذلك في مؤتمر صحفي مشترك بين الرئيس عبد الفتاح السيسي بقصر الاتحادية الرئيس و"ويليام روتو" رئيس جمهورية كينيا.

السيسي: لا يمكن أبدًا التساهل أو السماح به لتأثيره على الأمن القومي المصري

وبخصوص ما يقال بشأن موضوع تهجير الفلسطينيين قال الرئيس السيسى: “لا يمكن أبدًا التساهل أو السماح به لتأثيره على الأمن القومي المصري”.

السيسي: مصر عازمة على العمل مع الرئيس الأمريكي ترامب للتواصل لسلام منشود قائم علي حل الدولتين

وأضاف: "مصر عازمة على العمل مع الرئيس الأمريكي ترامب للتواصل لسلام منشود قائم علي حل الدولتين".

وشدد الرئيس السيسي على أن هناك حقوق تاريخيّة لا يمكن تجاوزها.

وأشار الرئيس السيسي إلى أن الرأي العام المصري والعربي والعالمي يرى أن هناك ظلما تاريخيا وقع على الشعب الفلسطيني طوال 70 عامًا.

السيسي: مصر حذرت في بداية الأزمة من أن يكون الهدف هو جعل الحياة في قطاع غزة مستحيلة ليتم تهجير الفلسطينيين

وقال الرئيس السيسى إن الجميع رأى أبناء الشعب الفلسطيني في قطاع غزة عقب عودتهم بعد التدمير الذي استمر علي مدار أكثر من 14 شهرا مؤكدًا أن مصر حذرت في بداية الأزمة من أن يكون الهدف هو جعل الحياة في قطاع غزة مستحيلة ليتم تهجير الفلسطينيين بعد ذلك ومصر أعلنت موقفها من البداية برفض ذلك.

وشهد الرئيس السيسي ونظيره الكينى مراسم التوقيع على اتفاقيات ومذكرات تعاون بين البلدين.

واستقبل الرئيس السيسي اليوم بقصر الاتحادية الرئيس "ويليام روتو" رئيس جمهورية كينيا لبحث تعزيز العلاقات الثنائية والتشاور بشأن تطورات الأوضاع الإقليمية.

وأجريت لرئيس كينيا مراسم استقبال رسمية حيث عزفت موسيقى السلامين الوطنيين المصري والكينى كما صافح الرئيسان حرس الشرف.

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