بسبب النتائج السلبية، الشهري يقود الاتفاق السعودي بعد قرار إقالة جيرارد

يستعد نادي الاتفاق السعودي لإنهاء التعاقد مع المدرب الإنجليزي ستيفن جيرارد واستلام المدرب سعد الشهري مهمة الإشراف على الفريق الأول.

وبحسب صحيفة اليوم السعودية، فإن لجنة الاستدامة بالدوري السعودي تواصلت مع جيرارد وتم الاتفاق على إنهاء كافة الإجراءات بالتراضي.

وتابعت: الذي يؤخر الإعلان هو الطاقم الكبير الذي جلبه جيرارد معه للاتفاق وإمكانية إنهاء عقود الكثير منهم وهم أكثر من 20 شخصًا في مناصب متعددة.

ويأتي السبب وراء رحيل ستيفن جيرارد عن نادي الاتفاق، هو نتائج الفريق السلبية خلال الموسم الحالي، وتراجع نتائج الفريق خلال الجولات الأخيرة في مسابقة دوري روشن للمحترفين.

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