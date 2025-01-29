علاء الغنيمي يلقي محاضرة بالعلمين الجديدة حول أحدث المستجدات الطبية

وشهد فرع الأكاديمية العربية بمدينة العلمين الجديدة، محاضرة مميزة ألقاها الجراح العالمي الدكتور علاء الغنيمي، تناول خلالها آخر المستجدات في مجال الطب وتجاربه الشخصية في هذا المجال.

وحضر الدكتور إسماعيل عبد الغفار إسماعيل فرج رئيس الأكاديمية ومنظومة القطاع الطبي بفرع العلمين وعدد كبير الطلاب والأطباء المتخصصين الذين استمعوا لتجارب الدكتور علاء الغنيمي، الذي يعتبر من أبرز الأسماء في مجال الطب على مستوى العالم.

وتطرق "الغنيمي" إلى عدة موضوعات تتعلق بالتطورات العلمية واستراتيجيات التعامل مع التحديات الصحية في العصر الحديث.

كما أتيحت الفرصة للحضور لمناقشة المواضيع المطروحة، وطرح الأسئلة حيث أجاب «الغنيمي» على العديد من الأسئلة والاستفسارات التي طرحها الطلاب والأطباء، مما أضاف بعدًا تفاعليًا للمحاضرة.

اتفاقية تعاون بين الأكاديمية ومديرية الصحة بمطروح لتدريب الكوادر الطبية

كما وقعت الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري ومديرية الصحة والسكان بمحافظة مطروح بروتوكول تعاون مشترك لتدريب الكوادر الطبية من طلاب كلية الطب داخل المنشآت الطبية بمحافظة مطروح.

وقع على البرتوكول الدكتور محمد هشام عميد كلية الطب البشري بفرع العلمين، الدكتور إسلام عبد الله عساف وكيل وزارة الصحة والسكان بمحافظة مطروح، وذلك بحضور الدكتور إسماعيل عبد الغفار إسماعيل فرج رئيس الأكاديمية، الجراح العالمي علاء الغنيمي، السفير أحمد رشيد خطابي الأمين العام المساعد لقطاع الإعلام بالجامعة العربية، الدكتور على عبد المحسن نائب رئيس جامعة الإسكندرية، الدكتور ياسر السنباطي نائب رئيس الأكاديمية للتعليم وشئون الطلاب.

وأناب اللواء خالد شعيب، محافظ مطروح، الدكتور إسلام رجب نائب المحافظ، لحضور فعاليات المجلس الاستشاري لكلية الطب بالأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري فرع العلمين، ومراسم توقيع بروتوكول التعاون بين الأكاديمية ومديرية الصحة بمطروح.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.