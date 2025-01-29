ضبط 400 كيلو أسماك مملحة غير صالحة للاستهلاك الآدمي بكفر الشيخ

أعلن اللواء علاء عبد المعطي، محافظ كفر الشيخ، ضبط 400 كيلو أسماك مملحة غير صالحة للاستهلاك الآدمي بمركز فوه، وذلك خلال حملة تفتيشية مكبرة بالتعاون مع الجهات المعنية، تحت إشراف اللواء محمد عمار، رئيس مركز ومدينة فوه.

نتائج الحملة

أسفرت الحملة عن ضبط كمية الأسماك المملحة المخالفة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية تجاه المخالفين، وعرضهم على النيابة العامة للتحقيق.

أكد محافظ كفر الشيخ، استمرار الحملات التفتيشية والتموينية على المصانع والأسواق والمحال التجارية والمطاعم ومحلات الجزارة وغيرها، للتأكد من جودة وسلامة المنتجات والأغذية المقدمة المواطنين، مع اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين.

كلف محافظ كفر الشيخ، كافة الجهات المعنية ورؤساء المراكز والمدن على مستوى المحافظة بالتصدي بكل حزم لأي مخالفة، مع متابعة الإجراءات الوقائية للحفاظ على صحة وسلامة المواطنين، منوهًا إلى أهمية توعية المواطنين بالإبلاغ عن أي مخالفات تموينية من خلال الخط الساخن «114»‏.

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