الأربعاء 29 يناير 2025
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محافظات

تحرير 6 محاضر خلال حملة تموينية بدسوق في كفر الشيخ

الحملة التموينية
الحملة التموينية

قال جمال ساطور، رئيس مركز ومدينة دسوق بمحافظة كفر الشيخ، اليوم الأربعاء، إنه يتم إطلاق حملات تموينية مكثفة بشكل مستمر في كافة أنحاء المركز والمدينة للتأكد من جودة السلع المعروضة ولضمان عدم الاحتكار أو الغش التجاري وأيضا منع التلاعب بالأسعار، وذلك بالتنسيق مع  وكيل وزارة التموين بالمحافظة برئاسة الدكتور عادل الهابط، والجهات المعنية، وإدارة تموين بندر  والطب البيطرى والصحة ومفتشى تموين بالإدارة من مأموري الضبط القضائي والبيئة والإشغالات.

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وأضاف رئيس مركز ومدينة دسوق، أن تلك الحملات التموينية تأتي في إطار توجيهات اللواء علاء عبد المعطى، محافظ كفر الشيخ لرؤساء المراكز والمدن بضرورة مراقبة الأسعار والمرور على المحلات التجارية والسوبر ماركت ومحلات بيع السلع الغذائية والمطاعم ومحلات الجزارة والدواجن والأسماك.

رئيس دسوق يكشف التفاصيل

وأوضح جمال ساطور، أنه قد تم القيام بحملة  تموينية مفاجئة من ادارة تموين بندر دسوق للمرور على المحلات التجارية والسوبر ماركت ومحلات بيع السلع الغذائية والمطاعم ومحلات الجزارة والدواجن والأسماك، وذلك بنطاق المركز والمدينة وذلك لضبط الأسواق وإحكام السيطرة على الأسعار ومحاربة الغش التجاري والتأكد من صحة وسلامة السلع المعروضة أمام المواطنين من حيث الجودة والصلاحية وتطبيق القانون بكل حسم وقوة على المخالفين.

وقد أسفرت جهود الحملة عن تحرير محاضر الجنح  الآتية:

وتم ضبط  72 عبوة منظفات منتهية الصلاحية بمحل منظفات مقيد برقم جنح قسم دسوق، كما تم ضبط كمية وقدرها 15 كيلو جرام فسيخ بدون بيانات مقيد برقم جنح قسم دسوق، وكذلك ضبط كمية وقدرها 30 كيلو جرام فسيخ بدون بيانات بمحل فسخانى مقيد برقم جنح قسم دسوق.

كما تم ضبط 10 قطع غلاية كهربائية مجهولة المصدر وبدون فواتير بمحل أدوات منزلية مقيد برقم 949 جنح قسم دسوق، وضبط 10 قطع شمعات فلتر مجهولة المصدر وبدون فواتير بمحل أدوات كهربائية مقيد برقم 950 جنح قسم دسوق، وأخيرا فقد تم ضبط 10 بناطيل جينز رجالى مجهول المصدر وبدون فواتير بمحل ملابس جاهزة رجالى مقيد برقم 951 جنح قسم دسوق.

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ملابس منظفات تموين دسوق كفر الشيخ
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