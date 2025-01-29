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أخبار مصر

وزير التعليم يلتقي مدير قطاع العلاقات الثقافية بوزارة الخارجية الألمانية

وزير التعليم يلتقى
وزير التعليم يلتقى مدير قطاع العلاقات الثقافية
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التقى محمد عبد اللطيف وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى، اليوم برالف بيسته مدير قطاع العلاقات الثقافية بوزارة الخارجية الألمانية، وأنكا رايفنشتول مسئولة السياسات الثقافية بالخارجية الألمانية، وذلك لبحث تعزيز سبل التعاون في مشروعات التعليم المشتركة.

جاء ذلك بحضور الدكتور محمد البدري سفير مصر بدولة ألمانيا الاتحادية، وذلك فى إطار زيارة الوزير إلى العاصمة الألمانية "برلين"

وأكد الوزير محمد عبد اللطيف أهمية العلاقات بين مصر وجمهورية ألمانيا الاتحادية والتعاون المثمر والبناء، وتطلع الوزارة إلى المزيد من التعاون مع الجانب الألماني من خلال تفعيل برامج جديدة؛ نحو تحقيق رؤية مصر للتنمية المستدامة ۲۰۳۰.

تعزيز العلاقات الألمانية المصرية الوثيقة

وأكد رالف بيسته مدير قطاع العلاقات الثقافية بوزارة الخارجية الألمانية، أن مصر تعد شريكًا هامًا لألمانيا في عدة مجالات أبرزها مجال التعليم، معربًا عن حرصه على مواصلة تعزيز العلاقات الألمانية المصرية الوثيقة وسبل التعاون بين البلدين.

وقد دار اللقاء حول مناقشة أوجه التعاون في المشروعات المشتركة بين البلدين التي تسهم في تطوير العملية التعليمية ودعم إصلاح التعليم بصفة مستمرة، وكذلك فرص التعاون المستقبلية.

وزير التعليم يعقد لقاء موسعًا مع 2600 مدير مدرسة حول مقترح البكالوريا.. ويؤكد: الثانوية العامة بوضعها الحالي نظام قاسي على الطلاب وأولياء الأمور

وزير التعليم يتوجه اليوم للعاصمة الألمانية "برلين"

كما تم مناقشة آليات مشروع (۱۰۰) مدرسة مصرية ألمانية والتي تم الانتهاء من وضع بنود اتفاقية جديدة لإنشائها من خلال صيغة للتعاون المشترك، كما تم استعراض آخر مستجدات هذا المشروع والسعى نحو الانتهاء منه بخطى واسعة.

وشهد اللقاء كذلك مناقشة التعاون فى مجال التعليم الفنى، ودعم الجانب الألماني في التوسع وضمان الجودة لمدارس التكنولوجيا التطبيقية، وإعداد وتأهيل طلاب التعليم الفني بجانب تنمية مهاراتهم.

كما تناول اللقاء مناقشة أوجه دعم فئة ذوى الإعاقة ودمجهم فى نظام التعليم والعمل، وتعزيز حقوقهم وتمكينهم من المشاركة الفعالة في مختلف المجالات.

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العاصمة الالمانية برلين العاصمة الألمانية جمهورية ألمانيا الاتحادية جمهورية ألمانيا
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