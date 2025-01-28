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أخبار مصر

وزير التعليم يتوجه اليوم للعاصمة الألمانية "برلين"

محمد عبد اللطيف وزير
محمد عبد اللطيف وزير التربية والتعليم

 يتوجه محمد عبد اللطيف وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى، اليوم، إلى عاصمة دولة ألمانيا الاتحادية "برلين"؛ حيث من المقرر أن يجري خلال الزيارة لقاءات مكثفة مع عدد من المسئولين لبحث تعزيز سبل التعاون فى مجال التعليم قبل الجامعي.

الوزير محمد عبد اللطيف يعقد لقاءات مكثفة مع عدد من المسئولين الألمان لبحث تعزيز التعاون فى مجال التعليم قبل الجامعي

ويجري الوزير محمد عبد اللطيف، خلال الزيارة، عدة لقاءات تستهدف بحث آليات التعاون المشترك لتعزيز الاستفادة من سياسات التعليم الألمانية ومبادرات التنمية المستدامة، وبحث سبل تحسين جودة التعليم.

وزير التعليم يتوجه اليوم للعاصمة الألمانية "برلين"

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وزير التعليم يوجه رسالة لجميع المعلمين بمناسبة اليوم العالمي للتعليم

 كما تستهدف اللقاءات المقرر أن يجريها الوزير بحث سبل دعم التعليم لذوي الاحتياجات الخاصة، وتعزيز تدريب معلمى اللغة الألمانية، واستعراض نماذج التجارب الناجحة في ألمانيا للاستفادة منها، ومناقشة تعزيز التبادل الثقافي بين الطلاب من كلا البلدين.

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وزير التربية والتعليم والتعليم الفني برلين عاصمة دولة ألمانيا الاتحادية
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