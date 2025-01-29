مصرع وإصابة 19 شخصا في حادثين منفصلين في المنيا

شهدت محافظة المنيا منذ صباح اليوم حتى فترة الظهيرة، حوادث مرورية على الطرق الصحراوية المارة على نطاق المحافظة.

إصابة 12 عاملا في انقلاب ربع نقل في المنيا

حيث أسفر حادث انقلاب سيارة ربع نقل محملة بالعمال صباح اليوم الأربعاء على الطريق الصحراوي الغربي المار على محافظة المنيا، مما أدى لإصابة 12 عمال.

مصرع وإصابة 7 أشخاص إثر حادث مروري في المنيا

كما وقع حادث انقلاب آخر على الطريق الصحراوي الشرقي في المنيا، أسفر عن وفاة شخص وإصابة 6 آخرين، انتقلت الأجهزة الأمنية والإسعاف إلى موقع الحادثين، حيث تم نقل المصابين إلى مستشفى سمالوط التخصصي.

السرعة الزائدة للسائقين

وتشير التحريات الأولية إلى أن السرعة الزائدة للسائقين قد تكون السبب وراء وقوع هذه الحوادث التي وقعت في نطاق محافظة المنيا، وقد تم تحرير المحاضر اللازمة وإخطار النيابة العامة للتحقيق.

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