شهدت إحدى قرى محافظة المنيا حادثة مأساوية، حيث أقدم أب على إنهاء حياة نجله في ظروف غامضة، وقد تلقت الأجهزة الأمنية بلاغًا من غرفة عمليات النجدة حول وقوع الحادث.

أب ينهي حياة نجله في ظروف غامضة بمحافظة المنيا

وعلى الفور، انتقلت سيارات الإسعاف والأجهزة الأمنية في المنيا إلى موقع الحادث، حيث تم العثور على جثة الشابة، وقد تم نقل الجثمان إلى مشرحة المستشفى.

قوات الأمن في المنيا

بينما بدأت قوات الأمن في المنيا بتكثيف جهودها لكشف ملابسات الواقعة، تم تحرير محضر بالحادثة، وإخطار النيابة العامة لبدء التحقيقات اللازمة.

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