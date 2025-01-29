الأربعاء 29 يناير 2025
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محافظات

جميعهم عمال مزارع، إصابة 12 شخص إثر حادث انقلاب في المنيا

اسعاف
اسعاف

أصيب 12 عاملًا نتيجة انقلاب سيارة ربع نقل على الطريق الصحراوي الشرقي في محافظة المنيا، تم نقل المصابين إلى المستشفى، كما تم تحرير محضر بالواقعة.

إصابة 12 عاملًا في انقلاب سيارة ربع نقل بالمنيا

تلقى الأجهزة الأمنية في المنيا بلاغا من عمليات النجدة بلاغًا عن الحادث، حيث وقع انقلاب السيارة المحملة بالعمال بالقرب من أحد المزارع عند مدخل مدينة المنيا.

الأجهزة الأمنية في المنيا

عقب تلقي البلاغ، انتقلت سيارات الإسعاف والأجهزة الأمنية في المنيا إلى مكان الحادث، حيث تبين أن الإصابات تتراوح بين كدمات وسحجات وكسور متفرقة، بالإضافة إلى اشتباه في حدوث ارتجاج.

مستشفى صدر المنيا

يتم حاليًا نقل المصابين إلى مستشفى صدر المنيا لتلقي العلاج اللازم، وقد تم إخطار النيابة العامة للبدء في التحقيقات بشأن الحادث.

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