ظلم لا نشارك فيه، رسالة نارية من السيسي عن تهجير الشعب الفلسطيني

أكد الرئيس عبدالفتاح السيسى، أن ترحيل أو تهجير الشعب الفلسطيني هو "ظلم لا يمكن أن نشارك فيه"، مضيفا أن ثوابت الموقف المصري التاريخي للقضية الفلسطينية لا يمكن أبدًا التنازل بأي شكل من الأشكال عن تلك الثوابت والأسس الجوهرية التي يقوم عليها الموقف المصري.

جاء ذلك في مؤتمر صحفي مشترك بين الرئيس السيسي بقصر الاتحادية و"ويليام روتو" رئيس جمهورية كينيا.

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